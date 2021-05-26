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    • 26.05.2021 10:41
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    • 26.05.2021 10:42
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    ndan açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor

    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'cinsel saldırı' gibi suçlardan toplam 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan 'ın Edirne Cezaevi'nden Batman'a sevk edildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    AA
    Adalet Bakanlığından Adnan Oktar açıklaması

    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 'ın "Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği" yönündeki haberlerin, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve muhtelif suçlardan ceza infaz kurumunda barındırılan hükümözlü Adnan Oktar hakkında, bazı basın yayın organlarında, "Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.


    GERÇEĞİ YANSITMIYOR
    Adı geçen hükümözlü hakkında herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmadığı ifade edilen açıklamada, bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberlerin, gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

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    Haberler Güncel Adalet Bakanlığından Adnan Oktar açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor