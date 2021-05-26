Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.05.2021 15:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2021 15:47
    ABONE OL

    düşecek mi? Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

    Son dakika... (MYK), Başkan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.20'de başladı.Toplantının gündeminde seçim kanunu ve siyasi partiler yasasında yapılacak değişiklikler var. Peki düşürülecek mi? Ayrıntılar canlı yayınında ele alındı.

    Seçim barajı düşecek mi?

    (MYK), Başkan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.20'de başladı. Toplantının gündeminde özellikle seçim kanununa ilişkin kritik başlıkların olması bekleniyor. Gelişmeler canlı yayınında ele alındı.



    A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

    Toplantısı 23 gün aranın ardından bugün gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan, Grup Toplantısı'nın ardından 'ye geldi. Önemli ana gündem mallederi olacak. Seçim kanunu ve siyasi partiler yasasında yapılacak bir çalışma var. Bu noktada MYK'da bir sunum gerçekleştirilmesi bekleniyor. Seçim kanunu ve siyasi partiler yasasındaki değişiklik öngören taslak metin değerlendirilecek. Şayet buradan bir onay çıkarsa ittifak ortağı ile birlikte görüşülecek ve muhalefet kanadına da sunulacak.



    SEÇİM BARAJI DÜŞECEK Mİ?
    Taslak metinde yer almakta. Baraj düşecek mi düşmeyecek mi? Bugün itibarıyla bu taslak metin oldukça önemli. Seçimlerde parti oylarıyla ittifak oylarının farklı bir şekilde değerlendirilmesi noktasında bir çalışma var. Öte yandan partiler arası vekil transferi noktasında oldukça önemli başlıkların yer aldığını biliyoruz bu taslakta. Bunların her biri MYK toplantısında ele alınacak. Daraltılmış bölge modeli de değerlendirilecek. noktasında ne gibi çalışmalar var? Bu da toplantıda ele alınacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dünyada hangi ülke Bayraktar İHA/SİHA'larını kullanıyor?
    Haberler Güncel Seçim barajı düşecek mi? AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı