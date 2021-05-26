AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.20'de başladı. Toplantının gündeminde özellikle seçim kanununa ilişkin kritik başlıkların olması bekleniyor. Gelişmeler A Haber canlı yayınında ele alındı.





A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:



AK Parti MYK Toplantısı 23 gün aranın ardından bugün gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan, Grup Toplantısı'nın ardından AK Parti'ye geldi. Önemli ana gündem mallederi olacak. Seçim kanunu ve siyasi partiler yasasında yapılacak bir çalışma var. Bu noktada MYK'da bir sunum gerçekleştirilmesi bekleniyor. Seçim kanunu ve siyasi partiler yasasındaki değişiklik öngören taslak metin değerlendirilecek. Şayet buradan bir onay çıkarsa ittifak ortağı MHP ile birlikte görüşülecek ve muhalefet kanadına da sunulacak.







SEÇİM BARAJI DÜŞECEK Mİ?

Taslak metinde seçim barajı yer almakta. Baraj düşecek mi düşmeyecek mi? Bugün itibarıyla bu taslak metin oldukça önemli. Seçimlerde parti oylarıyla ittifak oylarının farklı bir şekilde değerlendirilmesi noktasında bir çalışma var. Öte yandan partiler arası vekil transferi noktasında oldukça önemli başlıkların yer aldığını biliyoruz bu taslakta. Bunların her biri MYK toplantısında ele alınacak. Daraltılmış bölge modeli de değerlendirilecek. Yeni Anayasa noktasında ne gibi çalışmalar var? Bu da toplantıda ele alınacak.