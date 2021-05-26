Koronavirüs pandemisi nedeniyle online eğitime geçildi. Son zamanlarda vakaların düşmesiyle birlikte eğitim hayatında değişiklik olup olmayacağı merak edilen konular arasında oldu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması geldi. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2021? Yaz tatili ne zaman? Karneler yüz yüze mi verilecek? İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.