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    • 26.05.2021 13:18
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    ? ? Karneler yüz yüze verilecek mi? 1 Haziran'dan sonra...

    Gündemde ? ? Sorularının yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle online eğitime geçildi. Son zamanlarda vakaların düşmesiyle birlikte eğitim hayatında değişiklik olup olmayacağı merak edilen konular arasında oldu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması geldi. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2021? Yaz tatili ne zaman? ? İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Okullar ne zaman kapanacak 2021? Yaz tatili ne zaman?

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle online eğitime geçildi. Son zamanlarda vakaların düşmesiyle birlikte eğitim hayatında değişiklik olup olmayacağı merak edilen konular arasında oldu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklaması geldi. Peki, Okullar ne zaman kapanacak 2021? Yaz tatili ne zaman? Karneler yüz yüze mi verilecek? İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler…

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

    Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

    YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

    MEB tarafından yapılan açıklaya göre 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak.

    Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından belli olacak.

        KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK, YÜZ YÜZE VERİLECEK Mİ?

        Okulların 2 Temmuz tarihinde kapanacağı duyurulmuştu. Karnelerin verileceği tarih öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak. Karneler 2 Temmuz'da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek." ifadelerini kullandı.
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