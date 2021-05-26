Ayrıca tatbikata ilişkin dikkat çeken kareler paylaşıldı.

TATBİKATTA KULLANILAN ENVANTER

Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 12 fırkateyn, 9 korvet, 18 hücumbot, 10 denizaltı, 11 mayın avlama gemisi, 16 karakol gemisi, 33 yardımcı sınıf gemi, 24 çıkarma gemisi, 11 uçak, 16 helikopter, 14 insansız hava aracı, SAT ve SAS görev timleri, ambifi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol ve nakliye uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma timi ve arama kurtarma helikopteri, Özel Kuvvetler Komutanlığından özel kuvvet timleri ve helikopterler, Sahil Güvenlik Komutanlığından arama kurtarma korveti, sahil güvenlik botları ve sahil güvenlik helikopterleri katılacaktır.