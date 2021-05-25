Yüzyıl nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre yüzyıl kelimesi bitişik mi ayrı mı yazılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkçe'de özellikle iki kelimenin yanyana gelmesiyle oluşan sözcüklerin doğru yazılışı merak konusu oluyor ve TDK'ya bakarak doğru bilgiler edinilmek isteniyor. Yüzyıl kelimesinin TDK'ya göre nasıl yazıldığı haberimizde yer alıyor.