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    • 25.05.2021 20:40
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    Gündemde sık bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Dijital ve basılı medyada kullanılacak kelimelerin hem anlamları hem de doğru yazılışları bilgi kirliliğine neden olmamak amacıyla TDk sıklıkla ziyaret ediliyor. Peki çok fazla kullanılan yüzyıl kelimesinin yazımı nasıldır? ? İşte cümle içerisinde kullanımı…

    takvim.com.tr
    Yüzyıl nasıl yazılır?

    Yüzyıl nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre yüzyıl kelimesi bitişik mi ayrı mı yazılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkçe'de özellikle iki kelimenin yanyana gelmesiyle oluşan sözcüklerin doğru yazılışı merak konusu oluyor ve TDK'ya bakarak doğru bilgiler edinilmek isteniyor. Yüzyıl kelimesinin TDK'ya göre nasıl yazıldığı haberimizde yer alıyor.

    Yüzyıl TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

    TDK'ya göre doğru yazılışı 'yüzyıl' biçiminde yani birleşik şekilde değerlendirilmektedir.

    Yüzyıl (doğru)
    Yüz yıl (yanlış)

    Yüzyıl Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Değişik cümleler eşliğinde yüzyıl kelimesini örneklendirmek gerekirse;

    ''Bu anlayış yüzyıl önce bile yoktu.''

    ''Yüzyıllardır kültürümüzde farklı masallar anlatılmaktadır.''

    Yüzyıl Nedir?

    Yüzyıl kelimesinin Türkçedeki anlamı 'bir asır ya da 100 yıl' şeklinde geçmektedir. Bu anlamı puanlama üzerinden doğru yazılışı ile beraber tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Birleşik olarak yazılan yüzyıl sözcüğü, Türkçede en yaygın kullanılan kelimeler arasındadır.
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