Kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Bu süreçte hafta içi saat 21.00-05.00 arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar gününü kapsayıp pazartesi günleri saat 05.00'te sona erecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki, 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitiyor? Normalleşme ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de!
1 HAZİRAN'DA YASAKLAR KALKACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında yakın bir dönemde "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız" şeklinde açıklama yapmıştı.
İşte normalleşmeyle ilgili diğer açıklamalar ve son dakika gelişmeleri;
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Haziran sonrası hakkında "1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir." demişti.
Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.