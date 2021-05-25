Kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Bu süreçte hafta içi saat 21.00-05.00 arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar gününü kapsayıp pazartesi günleri saat 05.00'te sona erecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki, 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitiyor? Normalleşme ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de!

1 HAZİRAN'DA YASAKLAR KALKACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında yakın bir dönemde "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız" şeklinde açıklama yapmıştı.

İşte normalleşmeyle ilgili diğer açıklamalar ve son dakika gelişmeleri;