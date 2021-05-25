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    • 25.05.2021 09:20
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    Tam kapanma sürecinin sona ermesinin hemen ardından başlayan ve 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak 15 günlük "kademeli normalleşme" süreci sürüyor. Haziran ayıyla birlikte koronavirüs tebdirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağını merak eden vatandaşlar son dakika gelişmelerini anbean takip ediyor. Peki, ? ? ? İşte detaylar...

    Normalleşme ne zaman başlayacak?

    Kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Bu süreçte hafta içi saat 21.00-05.00 arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar gününü kapsayıp pazartesi günleri saat 05.00'te sona erecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki, 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Yasaklar ne zaman bitiyor? Normalleşme ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler takvim.com.tr'de!

    1 HAZİRAN'DA YASAKLAR KALKACAK MI?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında yakın bir dönemde "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız" şeklinde açıklama yapmıştı.

    İşte normalleşmeyle ilgili diğer açıklamalar ve son dakika gelişmeleri;

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Haziran sonrası hakkında "1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir." demişti.

    Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

        Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

        15 GÜNLÜK "KADEMELİ NORMALLEŞME" DÖNEMİ BAŞLADI

        Türkiye genelinde tam kapanma döneminin saat 05.00'te sona ermesinin ardından 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak 15 günlük "kademeli normalleşme" süreci başladı.

        İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede, salgının seyrinde yaşanan artışa bağlı olarak 14 Nisan'dan itibaren kısmi kapanma, 29 Nisan'dan itibaren tam kapanma tedbirlerinin hayata geçirildiği anımsatılarak gerek kısmi kapanma ve tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle sosyal izolasyonun artırılması gerekse vatandaşların tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakarca yaklaşımı sonucu günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi düşüş yaşandığı belirtildi.

            Bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve yeniden ivmelenen aşılama faaliyetleri ile kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine uyulmasının kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşıdığını vurgulanan genelgede, kademeli normalleşme döneminde, sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi saat 21.00-05.00 arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacağı kaydedildi.

            Genelgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirtilen yer ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı aktarıldı.
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