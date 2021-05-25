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    Son dakika: , Ceza ve Güvenlik Tedbirlerine ilişkin teklifi Başkanlığı'na sundu

    Son dakika... milletvekilleri, ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, Başkanlığına sundu.

    AK Parti'den kritik teklif! TBMM Başkanlığına sunuldu

    , 'mini infaz' paketini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle; yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak, cezalarının infazına karar verildikten sonra sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili olarak bu hükümlülerin durumları İçişleri Bakanlığı tarafından incelenecek. Nakil talebinde bulunan ve maddi durumu yetersiz olan hükümlülerden nakil giderleri alınmayacak. Hükümlü ve tutuklulara hasta ziyareti amacıyla verilen ve izinler arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılacak.

    O CEZALARA ERTELEME
    Teklif yasalaşırsa 10 yıl ve daha az hapis cezası alan kadın hükümlülerin, 15 yaşından küçük çocuğu varsa, baba ölmüş ya da cezaevindeyse infazı, çocuğu 15 yaşına gelene kadar ertelenecek.

    Hükümlüler, teknik altyapının bulunduğu cezaevlerinde elektronik mektup alıp gönderebilecek.

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    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerine ilişkin teklifi TBMM Başkanlığı'na sundu