Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak Helikopteri Faz-2 versiyonunun üçüncüsünü teslim ettik" ifadelerini kullandı. Başkan Demir, paylaşımına ayrıca Atak Helikopteri'nin görüntülerini de ekledi.
Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.🇹🇷— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 25, 2021
Son olarak @EmniyetGM'ye T129 #ATAK Helikopteri FAZ-2 versiyonunun üçüncüsünü teslim ettik. 🚁🚁🚁
➡️ @TUSAS_TR #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/TrHnBHHnZ5