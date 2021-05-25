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    • Güncel
    • 25.05.2021 15:26
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    • 25.05.2021 15:26
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    'ne üçüncü T129 de teslim edildi

    Cumhurbaşkanlığı Başkanı , 'ne T129 'nin Faz-2 versiyonunun üçüncüsünün de teslim edildiğini duyurdu.

    Emniyet'in gücüne güç katacak! Teslim edildi

    Başkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'ne T129 Atak Helikopteri Faz-2 versiyonunun üçüncüsünü teslim ettik" ifadelerini kullandı. Başkan Demir, paylaşımına ayrıca 'nin görüntülerini de ekledi.

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    Haberler Güncel Emniyet Genel Müdürlüğü'ne üçüncü T129 Atak Helikopteri de teslim edildi