Korona aşısı randevu nasıl alınır? MHRS, e-Nabız Covid 19 aşı sorgulama ekranı! Sağlık Bakanlığı…

Korona aşısı randevu nasıl alınır? MHRS, e-Nabız Covid 19 aşı sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Aşı sırası gelen vatandaşlar hastaneye gitmeden pek çok yerden randevularını oluşturabiliyor, özellikle 182 hattında yoğunluk oluşuyor. Peki hafta sonları ve tatil günlerinde de uygulama yapılıyor mu? Koronavirüs aşı sırasının gelip gelmediği nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...
182 NEDEN ARANMIYOR, DÜŞMÜYOR?
ALO 182 hattına ulaşılamamasının nedeni sistemde bulunan yoğunluk. Çok fazla insan hastane randevusu için 182'yi aradığından dolayı hat meşgul çalabiliyor. Yapılması gereken ise tekrar tekrar deneyerek hatta ulaşmaya çalışmak. Birkaç denemeden sonra ulaşmanız mümkün olacaktır.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.