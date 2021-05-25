Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.05.2021 22:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2021 22:59
    ABONE OL

    ? , ! Sağlık Bakanlığı…

    Gündemde tüm illerden vatandaşlar yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Koronavirüs ile mücadelede büyük öneme sahip olan aşılanma Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre gruplara ayrılan vatandaşlara uygulanıyor. Peki aşı sırası kimde? , na nasıl ulaşılır? 182 MHRS hattını arayarak nu almak isteyen vatandaşlar 182 hattında da yoğunluk oluşturuyor ve neden meşgul çıktığını, düşmediğini merak ediyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Korona aşısı randevu nasıl alınır? MHRS, e-Nabız Covid 19 aşı sorgulama ekranı! Sağlık Bakanlığı…

    Korona aşısı randevu nasıl alınır? MHRS, e-Nabız Covid 19 aşı sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Aşı sırası gelen vatandaşlar hastaneye gitmeden pek çok yerden randevularını oluşturabiliyor, özellikle 182 hattında yoğunluk oluşuyor. Peki hafta sonları ve tatil günlerinde de uygulama yapılıyor mu? Koronavirüs aşı sırasının gelip gelmediği nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

    182 NEDEN ARANMIYOR, DÜŞMÜYOR?

    ALO 182 hattına ulaşılamamasının nedeni sistemde bulunan yoğunluk. Çok fazla insan hastane randevusu için 182'yi aradığından dolayı hat meşgul çalabiliyor. Yapılması gereken ise tekrar tekrar deneyerek hatta ulaşmaya çalışmak. Birkaç denemeden sonra ulaşmanız mümkün olacaktır.

    AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

    Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

    Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

        MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

        MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

        Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

        TELEFONLA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

        Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

        HAFTA SONU VE MESAİ SAATLERİ DIŞINDA AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?

        Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

        AŞI ÖNCELİK DURUMU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Aşılama işlemleri için sıranın kendisine gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişilerse "aşıla" mobil uygulaması üzerinden ya da 2023'e AŞI boşluk TC KİMLİK NUMARASI boşluk T.C. SERİ NUMARASININ SON 4 HANESİ girilerek SMS atılabilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İngiltere'de Kovid-19’da yeni tehlikeyi açıkladı
        Haberler Güncel Korona aşısı randevu nasıl alınır? MHRS, e-Nabız Covid 19 aşı sorgulama ekranı! Sağlık Bakanlığı…