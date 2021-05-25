Bin bir nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre bin bir kelimesi birleşik mi yoksa ayrı mı yazılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem anlam hem de doğru yazılış olarak kelimelere dikkat etmek gerekiyor ve TDK sitesine bakılarak doğru kullanımlar yazılara uygulanıyor. Günlük hayatta sıkça kullanılan binbir kelimesine dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
TDK'ya Göre Bin Bir Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Binbir
Sözcüğün birleşik yazılmasının nedeni birleşik bir kelime olmasıdır. Bin ile Bir kelimeleri birleştirilerek ''Çok sayıda, çok fazla'' anlamında kullanılmaya başlanmıştır.
Örnek Cümleler:
1- Binbir Gece Masalları, Şahmeran'ın anlattığı masallardan oluşur. (Doğru)
2- Sen Bin Bir Gece Masalları kitabını okudun mu? (Yanlış)