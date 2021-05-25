Bin bir nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK'ya göre bin bir kelimesi birleşik mi yoksa ayrı mı yazılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem anlam hem de doğru yazılış olarak kelimelere dikkat etmek gerekiyor ve TDK sitesine bakılarak doğru kullanımlar yazılara uygulanıyor. Günlük hayatta sıkça kullanılan binbir kelimesine dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.