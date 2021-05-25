



"İNANDIĞI DAVA UĞRUNA BEDEL ÖDEMEKTEN HİÇBİR ZAMAN KORKMADI"

Altun paylaşımında, "İnandığı dava uğruna bedel ödemekten hiçbir zaman korkmadı. Öz yurdu için mücadele edecek bir neslin inşası için çok çalıştı. Fikir ve ilim dünyamızın önderlerinden; Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.