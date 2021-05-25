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    • 25.05.2021 18:46
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    İletişim Başkanı 'dan '' paylaşımı

    İletişim Başkanı , Twitter hesabından ile ilgili yaptığı paylaşımda "Fikir ve ilim dünyamızın önderlerinden; Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

    Altun'dan 'Necip Fazıl Kısakürek' paylaşımı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Necip Fazıl Kısakürek'i anma mesajı yayımladı.



    "İNANDIĞI DAVA UĞRUNA BEDEL ÖDEMEKTEN HİÇBİR ZAMAN KORKMADI"
    Altun paylaşımında, "İnandığı dava uğruna bedel ödemekten hiçbir zaman korkmadı. Öz yurdu için mücadele edecek bir neslin inşası için çok çalıştı. Fikir ve ilim dünyamızın önderlerinden; Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.



    İşte Altun'un o mesajı;



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