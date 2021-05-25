Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Necip Fazıl Kısakürek'i anma mesajı yayımladı.
"İNANDIĞI DAVA UĞRUNA BEDEL ÖDEMEKTEN HİÇBİR ZAMAN KORKMADI"
Altun paylaşımında, "İnandığı dava uğruna bedel ödemekten hiçbir zaman korkmadı. Öz yurdu için mücadele edecek bir neslin inşası için çok çalıştı. Fikir ve ilim dünyamızın önderlerinden; Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Altun'un o mesajı;
İnandığı dava uğruna bedel ödemekten hiçbir zaman korkmadı. Öz yurdu için mücadele edecek bir neslin inşası için çok çalıştı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 25, 2021
Fikir ve ilim dünyamızın önderlerinden; Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmet ve minnetle anıyorum.