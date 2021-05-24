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    i CEO'su ödemeyi geciktirdi! "Getir, gece 12'de ödüyor" sözlerine çok sinirlendi

    i CEO'su , yüzde 12 komisyon aldığı işletmelere yapacağı ödemeyi geciktirdi. Bir restoran sahibi "Getir, gece 12'de ödüyor" deyince kendini kaybetti. "Biz o kadar zengin değiliz" dedi. Vatandaştan tepki gecikmedi: Gözün doysun!

    Restoran!

    Pandemi nedeniyle sıkı tedbirler alındı. Restoranlar yalnızca paket servis yapmaya başladı. Bu durum, getirgötürcülere yaradı! Ancak bazı firmalardan ödemelerini zamanında alamayan işletmeler, isyan bayrağını açtı!

    Kavga sosyal medyaya taşındı! Olayın merkezinde ise 21.5 milyon müşterisinin şifre ve kimlik bilgilerini çaldıran Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın vardı. İstanbul Kadıköy'de The Candy Shop isimli mekanın işletmecisi Eylül Hanım, Twitter'dan Nevzat Aydın'a "Neden geç ödeme yapıyorsunuz?" tweeti attı!

    Bunun üzerine Aydın, "Paralar her on beş günde bir kesilen fatura üzerine yatırılıyor. Bu ay bayrama ve 19'mayıs'a denk geldi" açıklaması yaptı.

        İşletme sahibinin "Getir uygulaması her gece 12'de ödüyor" demesi üzerine sinirlenen Nevzat Aydın, "Biz o kadar zengin değiliz" çıkışı yaptı. Sosyal medyadan ünlü CEO'ya tepki yağdı: Hem işletmelerden komisyon al, insanlar hakkı olan parayı sorduğunda da fırçala! Bu nasıl iş!

        İŞTE O DİYALOG
        EYLÜL HANIM (İşletmeci): Ödemeyi neden her ay geciktiriyorsunuz? Yüzde 38 ve fazlası komisyonu hemen alıyorsunuz.
        NEVZAT AYDIN: Komisyon yüzde 8-12 arasında değişiyor. Paralar on beş günde bir yatırılıyor. Bu ay bayrama ve 19 Mayıs'a denk geldi.


        EYLÜL HANIM: Getir her gece 12'de hesaba geçiriyor.
        NEVZAT AYDIN: Biz o kadar zengin değiliz...

            SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
            OLMADI başkan, üslubunu sevmedim.


            BU yemeksepetini protesto etmek şart oldu.
            NEVZAT Aydın bu üslubuyla "Beni buralara siz getirdiniz, indirmeye gücünüz yetmez" diyor.
            İŞİNE geliyorsa diyor yani! 8 yıldır üyeyim bir daha kullanmayı düşünmüyorum.
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            Haberler Güncel Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın ödemeyi geciktirdi! "Getir, gece 12'de ödüyor" sözlerine çok sinirlendi