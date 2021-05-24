İşletme sahibinin "Getir uygulaması her gece 12'de ödüyor" demesi üzerine sinirlenen Nevzat Aydın, "Biz o kadar zengin değiliz" çıkışı yaptı. Sosyal medyadan ünlü CEO'ya tepki yağdı: Hem işletmelerden komisyon al, insanlar hakkı olan parayı sorduğunda da fırçala! Bu nasıl iş!