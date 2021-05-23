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    • 24.05.2021 00:07
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    ? Hangi yemeklerde kullanılır? Pratik ve lezzetli !

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. ATV’nin izlenme rekorları kıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de konusu geçen ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından merak edilerek sorgulanmaya başlandı. Peki ? Evde denemek isteyenler için pratik ve lezzetli haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Hollandez sos nasıl yapılır?

    Hollandez sos nasıl yapılır? Hangi yemeklerde kullanılır? Pratik ve lezzetli hollandez sos tarifi nasıldır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri sorulan soruları ve şıklardaki cevapları merak ediyor. Peki hollandez sosu evde denemek isteyenler nelere dikkat etmeli, nasıl muhafaza etmeli? İşte detaylar…

    HOLLANDEZ SOS NASIL YAPILIR?

    Malzemeler:

    1 yumurta sarısı
    2 yemek kaşığı su
    1 çay kaşığı tuz
    Beyaz şarap sirkesi (opsiyonel)
    125 gram tereyağı

    Yapılışı:

    Tereyağımızı bir tencereye koyup eritiyoruz, erime işlemi tamamlandıktan sonra yanmamasına dikkat ederek bir müddet kaynatıyoruz. Kaynama işlemi biten tereyağımızı ılıklaşması için bir kenara alıp bekliyoruz. Ilık hale gelen tereyağımızı bir kaseye süzerek tüm tortularından kurtuluyoruz. Başka bir tencerenin içine bir miktar su koyup kaynatıyoruz. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kısıp, tenceremizin üzerine oturacak bir cam ya da metal kap alıyoruz. Kabımız tencereye oturacak fakat suya değmeyecek şekilde olmalı. Sosumuzu benmari usulü pişireceğiz, ama aşırı ısıya maruz kalmaması içinde dikkatli olacağız. Çünki aşırı ısıya maruz kalırsa yumurtamız pişer ve emeklerimiz boşa gider. Kaynar su dolu tencerinin üzerine koyacağımız kaba, yumurta sarısını, tuzu, suyu ve istenirse 1 tatlı kaşığıda beyaz şarap sirkemizi ekleyip kabımızı tenceremizin üstüne alıyoruz. Sürekli aynı yönde olacak şekilde karıştırmaya başlıyoruz. Yaklaşık 2-3 dk sonra yumurtamız köpük köpük olmaya başlayacak.

        Köpürmeye başlayan yumurtamızın üzerine bir yemek kaşığı yardımıyla azar azar ve yavaş yavaş tereyağımızı ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Tereyağımız bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Bu arada karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Bu sosun en zor tarafı sürekli karıştırılarak pişmesi zaten. Her 2-3 dk da bir kasemizi tenceremizin üzerinden alıp tekrar tencerenin üstüne koyarak sosumuzu karıştırmaya devam edip pişiriyoruz. Kasemizi arada tenceremizin üzerinden almamızdaki amaç, sosumuzu aşırı ısıya maruz bırakmamak, eğer sosumuz aşırı ısıya maruz kalırsa kesilir, yani bol tereyağında benmari usulü pişmiş yumurtamız olur. Resimlerde göreceğiniz gibi mayonez kıvamı alınca sosumuz servise hazır demektir.

        HOLLANDEZ SOS HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR? NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

        Özellikle kahvaltılarda yumurtaların üzerine dökülen hollandez sosu balık ve sebze yemeklerinde de sık sık kullanılır. Hollandez soslu ıstakoz, hollandez soslu somon, hollandez soslu kuşkonmaz gibi yemekler sevilen hollandez soslu yemeklerdir.

        Açıldıktan sonra ağzı kapalı olarak buzdolabında saklanmalı ve en geç 5 gün içinde tüketilmelidir. Hollandez sosu haşlanmış yumurta, sebze yemekleri ve somon balığında kullanabilirsiniz.
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