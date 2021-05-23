Köpürmeye başlayan yumurtamızın üzerine bir yemek kaşığı yardımıyla azar azar ve yavaş yavaş tereyağımızı ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Tereyağımız bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Bu arada karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Bu sosun en zor tarafı sürekli karıştırılarak pişmesi zaten. Her 2-3 dk da bir kasemizi tenceremizin üzerinden alıp tekrar tencerenin üstüne koyarak sosumuzu karıştırmaya devam edip pişiriyoruz. Kasemizi arada tenceremizin üzerinden almamızdaki amaç, sosumuzu aşırı ısıya maruz bırakmamak, eğer sosumuz aşırı ısıya maruz kalırsa kesilir, yani bol tereyağında benmari usulü pişmiş yumurtamız olur. Resimlerde göreceğiniz gibi mayonez kıvamı alınca sosumuz servise hazır demektir.

HOLLANDEZ SOS HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR? NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Özellikle kahvaltılarda yumurtaların üzerine dökülen hollandez sosu balık ve sebze yemeklerinde de sık sık kullanılır. Hollandez soslu ıstakoz, hollandez soslu somon, hollandez soslu kuşkonmaz gibi yemekler sevilen hollandez soslu yemeklerdir.

Açıldıktan sonra ağzı kapalı olarak buzdolabında saklanmalı ve en geç 5 gün içinde tüketilmelidir. Hollandez sosu haşlanmış yumurta, sebze yemekleri ve somon balığında kullanabilirsiniz.