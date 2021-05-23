Hollandez sos nasıl yapılır? Hangi yemeklerde kullanılır? Pratik ve lezzetli hollandez sos tarifi nasıldır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri sorulan soruları ve şıklardaki cevapları merak ediyor. Peki hollandez sosu evde denemek isteyenler nelere dikkat etmeli, nasıl muhafaza etmeli? İşte detaylar…
HOLLANDEZ SOS NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
1 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı su
1 çay kaşığı tuz
Beyaz şarap sirkesi (opsiyonel)
125 gram tereyağı
Yapılışı:
Tereyağımızı bir tencereye koyup eritiyoruz, erime işlemi tamamlandıktan sonra yanmamasına dikkat ederek bir müddet kaynatıyoruz. Kaynama işlemi biten tereyağımızı ılıklaşması için bir kenara alıp bekliyoruz. Ilık hale gelen tereyağımızı bir kaseye süzerek tüm tortularından kurtuluyoruz. Başka bir tencerenin içine bir miktar su koyup kaynatıyoruz. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kısıp, tenceremizin üzerine oturacak bir cam ya da metal kap alıyoruz. Kabımız tencereye oturacak fakat suya değmeyecek şekilde olmalı. Sosumuzu benmari usulü pişireceğiz, ama aşırı ısıya maruz kalmaması içinde dikkatli olacağız. Çünki aşırı ısıya maruz kalırsa yumurtamız pişer ve emeklerimiz boşa gider. Kaynar su dolu tencerinin üzerine koyacağımız kaba, yumurta sarısını, tuzu, suyu ve istenirse 1 tatlı kaşığıda beyaz şarap sirkemizi ekleyip kabımızı tenceremizin üstüne alıyoruz. Sürekli aynı yönde olacak şekilde karıştırmaya başlıyoruz. Yaklaşık 2-3 dk sonra yumurtamız köpük köpük olmaya başlayacak.