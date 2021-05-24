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    • 24.05.2021 16:00
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    SON DAKİKA: 2'si sözde üst düzey 4 terörist Kuzey 'ta etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, 2'si sözde üst düzey 4 terörist, 'ın kuzeyindeki kırsalında etkisiz hale getirildi.

    AA
    2'si sözde üst düzey 4 PKK'lı artık yok

    MİT-TSK tarafından 'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekâtında 2'si üst düzey 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

    SİLAH VE TERÖRİST TRANSFERİ SONRASI OPERASYON KARARI
    Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK'lı teröristlere destek olmak amacıyla Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratı alınması üzerine operasyon kararı alındı.

    SİVİL YERLEŞİM ALANLARINDAN UZAKLAŞINCA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
    Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak kırsalında bulunduğunun teyit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla aralarında iki üst düzey teröristin bulunduğu dört terörist etkisiz hale getirildi.

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