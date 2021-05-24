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    Gazeteci hakkında başlatıldı!

    Son dakika haberleri... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci hakkında, üyelerine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlattı. Tezcan’ın evinde arama yapılırken dijital materyallere el konuldu.

    AA
    Fatih Tezcan'a soruşturma!

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci hakkında, üyelerine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlattı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter'dan "Fatih Tezcan" kullanıcı ismiyle 23 Mayıs 2021'de "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan istinaf mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı hakim M.H.Y'yı ve üye hakimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için İhbar Hattı: 05398629999" şeklinde bir paylaşım yapıldığı hatırlatıldı.

    Açıklamada, bu paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tezcan hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 6/1 ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 277. maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    EVİNDE ARAMA YAPILDI
    Soruşturma kapsamında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tezcan'ın evinde arama yaptı.

    DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
    Tezcan'ın evinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

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    Haberler Güncel Gazeteci Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı!