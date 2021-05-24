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    • 24.05.2021 20:55
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    Başkan Erdoğan, 20'ye yakın 'li şirket ile görüşecek

    Başkan Erdoğan, 20'ye yakın 'li büyük şirketin üst düzey yöneticileriyle video konferans yöntemiyle görüşecek. Görüşmede 'deki yatırım olanakları ele alınacak.

    Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li şirket ile görüşecek
    Başkan 'ın, 20'ye yakın 'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle video konferans yöntemiyle yarın akşam saatlerinde bir araya geleceği bildirildi.

    'nin yatırım ortamı ve ekonomik görünümünün yer alacağının ifade edildiği toplantıda bir konuşma yapacak olan Başkan Erdoğan'ın daha sonra şirketlerden gelecek soruları yanıtlayacağı kaydedildi.

    MİCROSOFT, NETFLİX...
    Katılımcılar arasında ve gibi büyük ABD'li şirketlerin de bulunduğu ileri sürülüyor.
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