Dün tedavisi tamamlanan Eylül Özge Avcı, kuvözde tutulan bebeğini ilk kez görebildi. Gözyaşlarını tutamayan genç kadının duygusal anları, yüreklere işledi. Doktor ve hemşirelere teşekkür eden Avcı, "Onların sayesinde ben de iyileştim bebeğim de iyileşti. Allah'a binlerce şükürler olsun" dedi. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Volkan Alparslan ise şunları söyledi: Anne Eylül, kritik süreçten kritik müdahalelerle kurtuldu. Çok şükür Eylül bize güzel bir umut oldu.