Coronavirüs, 21. yüzyılın kabusu ilan edildi. Tüm dünyayı saran katil virüs, insanlığı tehdit etti. 3 milyonu aşkın insanın can verdiği pandemide, Hatay'dan bir mucize haberi geldi.
Eylül Özge Avcı (31), nisan ayında tam da 7 aylık hamileyken COVİD-19'a yakalandığını öğrendi. Durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı, tedavisinde yoğun bakımda devam edildi. 32 haftalık bebeği de o yoğun bakımdayken dünyaya geldi. 1 kilo 700 gram doğan bebeğe İklim ismi verildi. Testi pozitif çıkan bebek ile annesinin iyileşmesi için tüm hastane yoğun mücadele gösterdi.
Dün tedavisi tamamlanan Eylül Özge Avcı, kuvözde tutulan bebeğini ilk kez görebildi. Gözyaşlarını tutamayan genç kadının duygusal anları, yüreklere işledi. Doktor ve hemşirelere teşekkür eden Avcı, "Onların sayesinde ben de iyileştim bebeğim de iyileşti. Allah'a binlerce şükürler olsun" dedi. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Volkan Alparslan ise şunları söyledi: Anne Eylül, kritik süreçten kritik müdahalelerle kurtuldu. Çok şükür Eylül bize güzel bir umut oldu.