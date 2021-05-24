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    , hamileyken Covid-19'a yakalandığı: Yoğun bakımdayken kızı İklim'i dünyaya getirdi

    , 7 aylık hamileyken Covid-19’a yakalandığını öğrendi. Yoğun bakımdayken kızı İklim’i dünyaya getirdi. Bebeğini günler sonra görebildi. O anlar, yüreklere işledi. İşte yurttan ve dünyadan koronavirüs haberleri.

    Göz bebeğim

    Coronavirüs, 21. yüzyılın kabusu ilan edildi. Tüm dünyayı saran katil virüs, insanlığı tehdit etti. 3 milyonu aşkın insanın can verdiği pandemide, Hatay'dan bir mucize haberi geldi.

    Eylül Özge Avcı (31), nisan ayında tam da 7 aylık hamileyken COVİD-19'a yakalandığını öğrendi. Durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı, tedavisinde yoğun bakımda devam edildi. 32 haftalık bebeği de o yoğun bakımdayken dünyaya geldi. 1 kilo 700 gram doğan bebeğe İklim ismi verildi. Testi pozitif çıkan bebek ile annesinin iyileşmesi için tüm hastane yoğun mücadele gösterdi.

    Dün tedavisi tamamlanan Eylül Özge Avcı, kuvözde tutulan bebeğini ilk kez görebildi. Gözyaşlarını tutamayan genç kadının duygusal anları, yüreklere işledi. Doktor ve hemşirelere teşekkür eden Avcı, "Onların sayesinde ben de iyileştim bebeğim de iyileşti. Allah'a binlerce şükürler olsun" dedi. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Volkan Alparslan ise şunları söyledi: Anne Eylül, kritik süreçten kritik müdahalelerle kurtuldu. Çok şükür Eylül bize güzel bir umut oldu.

        NEFES NEFESE MÜCADELE
        İzmir Bornova'da inşaat mühendisi Mustafa Öncan (46), 25 Şubat'ta rahatsızlandı. COVİD- 19 testi pozitif çıkınca hemen tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma kaldırılan Öncan, tam 67 gün solunum cihazına bağlı kaldı. Virüsü 83 günün sonunda yenmeyi başardı.

        YÜZDE YÜZ BAŞIRILI
        Türkiye,         yerli aşı çalışmalarına da hız verdi. Kayseri'de geliştirilen yerli aşının Faz-2 aşamasında 250 gönüllü incelendi. Gönüllülerin tamamında antikor oluştuğu belirlendi.

        ÇAT KAPI SEFERBERLİK
        Antalya'da 35 kişilik aşı ikna ekibi seferberlik başlattı. Her kapıyı çaldı. Dün seralarda çalışan işçilere ilk doz aşılarını uyguladı.

            HİNDİSTAN KAPKARANLIK
            Covid-19 Hindistan'da mutasyona uğradı. Günlük can kaybı 4 bini aştı. Ülkede şimdi de kara mantar salgını ortaya çıktı. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkileyen ve ölüme neden olan bu hastalığın COVİD- 19 tedavisinde kullanılan steroidlerden kaynaklandığı iddiası ortaya atıldı. Doktorlar, özel koğuşlarda yatan bazı hastaların gözlerini kaybettiğini açıkladı.

            MUTASYONA KARŞI ETKİLİ
            İngiliz             bilim adamları, aşıların çift mutasyonlu Hindistan varyantına olan etkisini araştırdı. Buna göre Pfizer-BioNTec'in yüzde 88 ve Oxford-Astra- Zeneca'nın ise yüzde 66 koruduğu açıklandı.

            KÖTÜ HAVADİS
            Malezya'dan             gelen haber panik yarattı! Buna göre köpekten insana geçebilen ve zatürreye sebep olan yeni bir Coronavirüs türü ortaya çıktı.
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            Haberler Güncel Eylül Özge Avcı, hamileyken Covid-19'a yakalandığı: Yoğun bakımdayken kızı İklim'i dünyaya getirdi