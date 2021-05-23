Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    , 594 bin dolarını, isimli sözde 'yatırım' şirketine yatırdı! Parası 5 günde buharlaştı

    , ’de ev almak için yıllarca birikim yaptı. 594 bin dolarını, isimli sözde ‘yatırım’ şirketine yatırdı! Tüm parası 5 günde buharlaştı. Şirketi defalarca arayan Ayaz, kimseyle iletişime geçemedi. Dolandırılan işadamı "Suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

    Phase doğrusu

    Sahtekarlar, yatırım şirketi adı altında birikimlerimize göz dikti! 'de yaşayan işadamı Ali Ayaz, ev almak için yıllarca para biriktirdi.

    borsasında yaşanan dalgalanmadan etkilenmemek için parasını hisse senedinde değerlendirmek istedi. Bitcoin ve alt coinlerdeki 594 bin dolarının tümünü çekti. Geçen ay, Phase Forex isimli sözde yatırım şirketiyle iletişime geçti.

    Yatırım danışmanlarının önerilerini dinledi. Cenk isimli danışman "Doğalgaz kazandırıyor" dediği için bu hisselere yöneldi. 594 bin dolarından bir günde 100 bin dolar kaybetti.

    Danışman, Ayaz'ın 'tersine işlem' sözünü bile yetire getirmedi. Böylece tam beş günde tüm parası eridi.

    Şirketi defalarca arayan Ayaz, kimseyle iletişime geçemedi. Dolandırılan işadamı "Suç duyurusunda bulunacağım" dedi. 'in aynı şekilde yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği belirlendi.

    KRİPTO SALGINI ÇILGINLIK BOYUTUNA ULAŞTI


    Diyarbakır'da Murat A. bahis oynatma vaadiyle binlerce kişiden para topladı. Kimseye ödeme yapmadı. 36 arkadaşıyla yakalandı. Çete elebaşının, 217 milyon doları Bitcoin'e yatırdığı anlaşıldı. "Soğuk cüzdan" denilen iki hesapta sadece 682 bin dolara rastlandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İsrail'i eleştiren sanatçılar hedefte!
    Haberler Güncel Ali Ayaz, 594 bin dolarını, Phase Forex isimli sözde 'yatırım' şirketine yatırdı! Parası 5 günde buharlaştı