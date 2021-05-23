Sahtekarlar, yatırım şirketi adı altında birikimlerimize göz dikti! ABD'de yaşayan işadamı Ali Ayaz, ev almak için yıllarca para biriktirdi.

Kripto para borsasında yaşanan dalgalanmadan etkilenmemek için parasını hisse senedinde değerlendirmek istedi. Bitcoin ve alt coinlerdeki 594 bin dolarının tümünü çekti. Geçen ay, Phase Forex isimli sözde yatırım şirketiyle iletişime geçti.

Yatırım danışmanlarının önerilerini dinledi. Cenk isimli danışman "Doğalgaz kazandırıyor" dediği için bu hisselere yöneldi. 594 bin dolarından bir günde 100 bin dolar kaybetti.

Danışman, Ayaz'ın 'tersine işlem' sözünü bile yetire getirmedi. Böylece tam beş günde tüm parası eridi.

Şirketi defalarca arayan Ayaz, kimseyle iletişime geçemedi. Dolandırılan işadamı "Suç duyurusunda bulunacağım" dedi. Phase Forex'in aynı şekilde yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği belirlendi.

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