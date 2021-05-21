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    • 21.05.2021 11:47
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    SON DAKİKA: Bakanlık sosyal medyadan paylaştı! Yunan aç ve susuz bıraktı Mehmetçik kurtardı

    Son dakika haberi! , sosyal medya hesabı üzerinden, Yunanistan tarafından dövülerek aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

    takvim.com.tr



    , sosyal medya hesabı üzerinden, Yunanistan tarafından dövülerek aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı.

    Meriç Nehri üzerinde tespit edilen göçmenler Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı." ifadelerini yer verildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Bakanlık sosyal medyadan paylaştı! Yunan aç ve susuz bıraktı Mehmetçik kurtardı