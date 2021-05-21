Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da yağış olacağı açıklanmıştı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Şiddetini artıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ayrıca kentte bir dolu yağışı olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul'a dolu yağacak mı? İşte son rapora göre hava durumu tahminleri...

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve Çanakkale çevrelerinde fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İşte İstanbul'a dolu yağacak mı sorusunun yanıtı;