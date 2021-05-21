Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.05.2021 11:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2021 11:56
    ABONE OL

    'a dolu yağacak mı? Meteoroloji'den kritik uyarı! 21 Mayıs Cuma

    'nün yaptığı uyarıların ardından 'da beklenen sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yağışın başlamasının ardından İstanbul'a dolu yağacak mı sorusunun yanıtı kentte yaşayan milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son raporuna göre, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Peki, İstanbul'a dolu yağacak mı? İşte 21 Mayıs Cuma

    İstanbul'a dolu yağacak mı? İşte hava durumu raporu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'da yağış olacağı açıklanmıştı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı. Şiddetini artıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ayrıca kentte bir dolu yağışı olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul'a dolu yağacak mı? İşte son rapora göre hava durumu tahminleri...

    İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve Çanakkale çevrelerinde fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    İSTANBUL °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    İşte İstanbul'a dolu yağacak mı sorusunun yanıtı;

    İSTANBUL'A DOLU YAĞACAK MI?

    İstanbul'un bazı bölgelerine bugün dolu yağması bekleniyor. Sağanak yağışlar ise daha çok Marmara doğusu ve güneyinde etkisini gösterecek.

    İSTANBUL'DA BEKLENEN SAĞANAK YAĞMUR BAŞLADI

    Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Beylikdüzü ve Esenyurt'ta şiddetini artıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar şemsiyesini kullanırken, yağışa hazırlıksız yakalananlar ise yağmur altında ıslandı. Yağmurun akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

        UYARILAR
        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa), İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        MARMARA HAVA DURUMU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve Çanakkale çevrelerinde fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KOCAELİ °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Peş peşe operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
            Haberler Güncel İstanbul'a dolu yağacak mı? Meteoroloji'den kritik uyarı! 21 Mayıs Cuma İstanbul hava durumu