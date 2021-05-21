ÖLDÜRÜCÜ KURŞUN KULLANDILAR

HTS kayıtlarının Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na intikal etmesi üzerine olayın baş kahramanlarından Ahmet Tilki domuz kurşunlu saldırıya uğraşarak sağ bacağından yaralandı. Yapılan incelemede saldırgan veya saldırganların saldırıda domuz kurşunu olarak bilinen bilye büyüklüğünde saçma kullandığı belirlendi. Olayda Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinden şüphelendiğini iddia eden Tilki, "Bu olayda saldırgan ve azmettirici var. İkisi de ortaya çıkarılmalı. Can güvenliğim yok, domuz kurşunu ile gerçekleştiremediklerini zehirleyerek yapabilirler. HTS kayıtları ortaya çıkınca baskılar arttı. Beni susturmak ve davamdan vazgeçirmek için bana böyle bir kanlı pusu kurdular. Kim olduklarını görmedim ama olayların gelişimine baktığımız zaman kimler olduğunu kestirmek hiçte zor değil" diyerek yaşadıklarını anlattı.

MAKAM ŞOFÖRÜNÜN EŞİ İLE

Ahmet Tilki, şoförlüğünü yaptığı Başkan Halil Öztürk'ün, eşi S.T. yasak aşk yaşadıklarını ileri sürüp, noter kanalıyla gönderdiği ihbarname ile "Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım" diyerek geçen yıl istifa etmişti. Ahmet Tilki'nin eşi S.Tile uygunsuz görüntü paylaşımı ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmıştı Başkan Öztürk, Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı başvuru ile olayı inkar etmiş ve olayın komplo olduğunu ileri sürmüştü.



KARŞILIKLI İKİ DAVA AÇILDI

Sabah'taki habere göre, Cumhuriyet Savcılığı'nın açtığı soruşturmalar devam ederken şok gelişmeler yaşandı. Önce S. T'nin eşi ile 'Şiddetli geçimsizlik' nedeniyle açtığı boşanma davası görülürken Ahmet Tilki'nin elindeki görüntülerle 'Aldatma nedeniyle boşanma davası' açması dikkat çekti.