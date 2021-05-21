Antalya'ya bağlı Elmalı ilçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün, eski makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı iddia edilen aşka dair HTS kayıtları ortaya çıktı. Mahkeme dosyasına giren HTS kayıtlarına göre, Başkan Öztürk'ün kullandığı telefon ile Sümeyra Tilki'ye ait telefonla "3 bin 476 saniye" süren, 18 ayrı görüşme yapıldığı ortaya çıktı.
HTS kayıtlarının Elmalı Cumhuriyet Savcılığı dosyasına ulaşmasının ardından Ahmet Tilki domuz kurşunu ile saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Hastanede tedavisine devam edilen Ahmet Tilki, "Ne kurşunu sıkarsanız sıkın, davamdan ve şikayetimden vazgeçmiyorum. Beni susturmak için pusu kurdular" dedi.
HTS KAYITLARINDA DETAYI
Olayla ilgili Elmalı Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken Öztürk ve avukatının, yazışma ve görüşmelerin yapıldığı telefona ait hattın HTS kayıtlarının incelenmemesini talep etmesi kafaları karıştırdı. Başkan Öztürk'ün bu çekincesine karşılık bu kez Ahmet Tilki 'nin
avukatı Erdal Yiğit, boşanma davası için S. T'nin telefonuna ait HTS kayıtlarının istenilmesi için mahkemeden talepte bulundu.