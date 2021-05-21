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    • 21.05.2021 15:51
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    'ta tam 20 ton sahte temizlik malzemeleri ele geçirildi

    Son dakika haberleri... 'ta, düzenlenen operasyonda yaklaşık 20 ton sahte temizlik malzemeleri ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt'ta internet üzerinden sahte temizlik ürünü satıldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, sahte ürünlerin üretildiği yer ve saklandığı depoları takibe aldı.

    Yapılan takipler sonucunda piyasadaki bazı markaların taklit edilerek, sahte ürün üretilip satıldığı belirlendi. Ekipler, iş merkezi içinde bulunan üretim yeri ve başka bir adresteki depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Yapılan operasyonda insan sağlığını tehdit edecek cinste sahte olduğu belirlenen yaklaşık 20 ton deterjan, çamaşır suyu ve sabun gibi temizlik malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
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    Haberler Güncel Esenyurt'ta tam 20 ton sahte temizlik malzemeleri ele geçirildi