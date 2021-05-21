AVM'lerde süre değişti! Artık 45 dakika!

AYD Başkanı Hüseyin Altaş, "Pandemi öncesi günlük 6 buçuk milyon kişi AVM'leri ziyaret ediyordu. Normalleşme sonrası ilk gün bu sayı 2 milyon 200 bin civarındaydı. Salı günü 2 milyon 300 bin oldu. Çarşamba günü ise 2 milyon 350 bin kişi AVM'leri ziyaret etti" şeklinde konuştu. Altaş, "Türkiye'de bulunan 441 AVM'de 600 bin doğrudan, 3 milyon da dolaylı olarak personel çalışıyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir alanda bu ziyaretçi sayıları anormal değil. Bizim umudumuz birkaç ay sonra AVM'lerin daha da yoğunlaşması. Pandemi öncesi var olan ziyaretçi sayılarına bu yıl belki ulaşamayız, ancak bu sene günlük 5 milyon ziyaretçiyi bulmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.