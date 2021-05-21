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    • 21.05.2021 12:07
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    ? ! ÖSYM tarih verdi…

    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. ÖSYM tarafından 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 11 Nisan tarihinde gerçekleştirildi ve sınavda ter döken binlerce aday sonuçlar için meraklı bekleyişe başladı. ÖSYM tarih verdi ve sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman ve nasıl öğrenilecek? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    ALES sonuçları açıklandı mı?

    ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES 1. dönem sınav sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılır oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) her yıl Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nı düzenliyor ve akademik kariyer hedefleyenler katılıyor. Peki 11 Nisan'da uygulanan sınavın sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ALES ile ilgili bilgiler…

    ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ALES/1 sonuçları ÖSYM takvimine göre 27 Mayıs 2021 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecek.

    ALES SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    ALES PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR?

    Önceki yıllarda ALES puanını kullanıp geçerlilik süresi 3 yıl olarak biliniyordu. Fakat yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen değişiklik ile beraber, günümüzde 5 yıl boyunca ALES puanını kullanmak mümkün. Sınava girişten itibaren 5 yıl sonraki sınava kadar aynı puan ALES için değerlendirilebilir.

        Okutman, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, çevirici, uzman ve eğitim ile öğretim planlamacısı gibi birçok bölüm kapsamında kariyer planlaması adına ALES puanı kullanılır. 2020 yılı itibariyle de 5 yıl süreli olarak ALES puanını değerlendirmek mümkün. Böylece lisansüstü eğitim için gerekli olan puan elde edilebilir ve 5 yıl süreyle istenildiği zaman kullanılabilir.

        2017 yılında alınan karar sayesinde artık ALES puanı elde eden pek çok kişi, bu puanı 5 yıl süreyle kullanma hakkını elde edebiliyor. Böylece bir daha sınava girmeye gerek olmadan, daha sonraki yıllarda gerçekleştirilecek lisansüstü eğitim noktasında kullanmak mümkün hale geliyor. Bu doğrultuda 3 yıldan 5 yıla çıkarılan geçerlilik süresi sayesinde, farklı meslek gruplarına göre lisansüstü eğitim noktasında kullanılabilir.

        ALES NEDİR?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.
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