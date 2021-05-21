ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES 1. dönem sınav sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılır oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) her yıl Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nı düzenliyor ve akademik kariyer hedefleyenler katılıyor. Peki 11 Nisan'da uygulanan sınavın sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ALES ile ilgili bilgiler…
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1 sonuçları ÖSYM takvimine göre 27 Mayıs 2021 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecek.
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ALES PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR?
Önceki yıllarda ALES puanını kullanıp geçerlilik süresi 3 yıl olarak biliniyordu. Fakat yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen değişiklik ile beraber, günümüzde 5 yıl boyunca ALES puanını kullanmak mümkün. Sınava girişten itibaren 5 yıl sonraki sınava kadar aynı puan ALES için değerlendirilebilir.