Viranşehir savcısı Eyüp Akbulut kimdir? Eyüp Akbulut görevden uzaklaştırıldı mı?

EYÜP AKBULUT KİMDİR?

Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'un sadece Şanlıurfa'nın Viranşehir'de görev yaptığı bilinmektedir. Bunun dışında kendisi ile ilgili bir bilgi bulunamamıştır.

Yayımladığı videoda "Ben Eyyüp Akbulut, Cumhuriyet Savcısıyım, bu da benim mesleki kimliğim." diyerek sözlerine başlayan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu.