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    • 20.05.2021 13:27
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    Viranşehir savcısı kimdir? Eyüp Akbulut görevden uzaklaştırıldı mı?

    Viranşehir savcısı kimdir? Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, koronavirüs tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Viranşehir Savcısı hakkında kararını verdi. Akbulut'un videosu sosyal medyada gündem olmuştu. Peki Viranşehir Savcısı ?

    takvim.com.tr
    Viranşehir savcısı Eyüp Akbulut kimdir? Eyüp Akbulut görevden uzaklaştırıldı mı?

    Eyüp Akbulut kimdir? Viranşehir savcısı Eyüp Akbulut hakkında karar verildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)'nın açıkladığı karara gereğince; savcı Akbulut'un geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Bu gelişmenin ardından Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut kimdir sorusu da gündem oldu.

    EYÜP AKBULUT KİMDİR?

    Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'un sadece Şanlıurfa'nın Viranşehir'de görev yaptığı bilinmektedir. Bunun dışında kendisi ile ilgili bir bilgi bulunamamıştır.

    Yayımladığı videoda "Ben Eyyüp Akbulut, Cumhuriyet Savcısıyım, bu da benim mesleki kimliğim." diyerek sözlerine başlayan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, koronavirüs tedbirleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

    EYÜP AKBULUT HAKKINDA KARAR VERİLDİ!

    HSK'dan yapılan açıklamaya göre, HSK 2. Dairesi, Savcı Akbulut hakkında HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüştü.

    Hakkında soruşturma yapılan savcının, bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaşan Daire, Akbulut'un oy birliği ile Hakimler ve Savcılar Kanununun 77'nci maddesi gereğince, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
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    Haberler Güncel Viranşehir savcısı Eyüp Akbulut kimdir? Eyüp Akbulut görevden uzaklaştırıldı mı?