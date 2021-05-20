e-Devlet'e girip hemen kontrol edin! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Çoğu vatandaş ikamet ettiği yere adreslerini hiç taşımıyor veya adresini gerçekte oturduğu yere almakta gecikiyor, adreslerini güncellemeyi ihmal ediyor. Bu durumda kişilerin oturdukları yer ile devletin kayıtlarında (Merkezi Nüfus İdare Sistemi-MERNİS) yer alan adresleri farklı olabiliyor. Bu durum icra takibi, dava gibi tebligatların ulaşmasında büyük sorun yaratıyor.
MUHTARA BIRAKILIYOR
Posta'nın haberine göre; Avukat Hakan Harmankaya, adli makamların (mahkemeler, icra daireleri) resmi adrese tebligat yaptığını belirterek, "Adli makamlar devletin kayıtlarında yer alan adrese itibar ederek, adli süreçleri tamamlıyor. Örneğin kayıtlarda adresiniz ikamet etiğiniz yerden farklıysa adli makamlar, vatandaşın MERNİS'te kayıtlı adresine tebligat gönderir ve vatandaş o adreste hiç bulunmasa bile tebligat muhtara bırakılmak suretiyle vatandaşa yapılmış sayılır." diye konuştu.
E-DEVLET'TEN KONTROL
"Vatandaşlarımızın 'adliyeden bana bir evrak ulaşmadı' şeklindeki serzenişlerinin en büyük sebebi MERNİS adreslerini güncel tutmamaları" diyen Harmankaya, "Gerek adli işlemde gerekse başka bir işlemde, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için vatandaşlarımızın Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'ndeki adreslerini güncel tutmaları ve ara ara nüfus müdürlükleri ya da e-Devlet'ten bilgilerini kontrol etmelerinde fayda var" şeklinde konuştu.