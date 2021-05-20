e-Devlet'e girip hemen kontrol edin! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İTİRAZ SÜRESİNİ KAÇIRABİLİRSİNİZ

Harmankaya, adresi güncel olmadığı için adli makamlardan gelen tebligatları görmeyenlerin yaşayabileceği sıkıntılara ilişkin şu örneği verdi: "Ödeme emri gibi belgelere süresinde itiraz edilmezse borçlu olmadığınız bir parayı ödemek zorunda kalırsınız. Hukukumuzda icra dairesine başvuran alacaklının herhangi bir belge ibraz etmesi şart değil. Bu nedenle, borçlu olarak gösterilen kişinin 'ilamsız takip' olarak isimlendirilen bu takibe tebligattan itibaren 7 gün içinde itiraz etmesi gerekir. Eğer söz konusu itiraz yapılmazsa, borçlu olarak muamele görürsünüz. Bu nedenle tebligat adresi kritik önemdedir."