Düğünler ne zaman başlayacak? Kına, nikah törenleri, düğünler başladı mı?

Genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi" ifadeleri yer aldı.

Buna göre nikah kıymak serbest ancak düğün, nişan ve kına organizasyonları için yasaklar 1 Haziran'a kadar devam edecek.