Düğünler ne zaman başlayacak? Kına, nikah törenleri, düğünler başladı mı?

Düğünler başladı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? 2021 yılında düğünlerin yasak olup olmadığı düğün yapmak isteyenler tarafından sık sık sorgulanıyor. Tam kapanma dönemiyle birlikte durdurulan düğün, nikah, kına gibi organizasyonların akıbeti araştırılıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla düğünlerin yasaklanmasına, nikah merasimlerinin sınırlı sayıda katılımla gerçekleşmesine izin verilmişti. Peki düğünler ne zaman başlayacak?
DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İçişleri Bakanlığı 1 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak kademeli normalleşme genelgesini yayınladı. Genelgede düğün ve nikah törenlerine ilişkin bilgiler de yer aldı.
Genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi" ifadeleri yer aldı.
Buna göre nikah kıymak serbest ancak düğün, nişan ve kına organizasyonları için yasaklar 1 Haziran'a kadar devam edecek.