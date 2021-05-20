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    • 20.05.2021 09:44
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    ? Kına, nikah törenleri, ?

    ? Nikah törenleri ve düğünlerin başlayıp başlamadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaz ayları aynı zamanda düğün sezonu olarak biliniyor ve düğünlerin yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Normalleşmeyle birlikte gözler düğün salonlarına çevrildi. Kına, nişan, sünnet, düğünlerin son durumuna ilişkin merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Düğünler ne zaman başlayacak? Kına, nikah törenleri, düğünler başladı mı?

    Düğünler başladı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? 2021 yılında düğünlerin yasak olup olmadığı düğün yapmak isteyenler tarafından sık sık sorgulanıyor. Tam kapanma dönemiyle birlikte durdurulan düğün, nikah, kına gibi organizasyonların akıbeti araştırılıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla düğünlerin yasaklanmasına, nikah merasimlerinin sınırlı sayıda katılımla gerçekleşmesine izin verilmişti. Peki düğünler ne zaman başlayacak?

    DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    İçişleri Bakanlığı 1 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacak kademeli normalleşme genelgesini yayınladı. Genelgede düğün ve nikah törenlerine ilişkin bilgiler de yer aldı.

    Genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi" ifadeleri yer aldı.

    Buna göre nikah kıymak serbest ancak düğün, nişan ve kına organizasyonları için yasaklar 1 Haziran'a kadar devam edecek.

        1 HAZİRAN'DAN SONRA NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

        Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademli normalleşme takviminin ikinci etabını görüştük. Bu konudaki uygulama esaslarını paylaşacağız. Aşı faaliyetlerine hız veriyoruz. Öğretmenler başta olmak üzere, riskli grupların tamamının bir an önce aşılanmasını sağlamaya çalışıyoruz.

        Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını ümit ediyoruz. Salgının süresi uzadıkça tahammüllerin azaldığını sabırların tükendiğin biliyoruz. İnşallah en zorunu geride bıraktık ama bir müddet daha ihtiyatlı gitmek.'' ifadelerini kullandı.

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