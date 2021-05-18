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    Coronavirüs'e karşı 17 günlük tam kapanma bitti: Esnaf dükkanına, vatandaşlar ise AVM ve sahillere akın etti

    Coronavirüs’e karşı 17 günlük tam kapanma bitti. 1 Haziran’a kadar sürecek ‘kademeli normalleşmeye’ geçildi. Dün esnaf dükkanına, vatandaşlar ise AVM ve sahillere akın etti...

    NorMALLeşme!

    Türkiye, COVİD-19 geçit vermedi. Tedbirler kapsamında 1 Haziran'a kadar sürecek 'kademeli normalleşmeye' gidildi. Esnaf 17 gün sonra dükkanını açarken bazı vatandaşlar AVM'lere akın etti.

    Sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezlerinin önündeki kalabalık dikkat çekti. AVM'ye alışveriş için giden Muammer Yavuz, "Sıkılıyor tabi insan alışık olmadığımız için. Ben de açılır açılmaz geldim. Hediye almış eşim. Onu değiştireceğim. Mecburi geldim. Yoksa ben gezmeyi çok seven biri değilim. Vakalar artar yine. Biz millet olarak dikkat etmiyoruz hiçbir şeye zaten" dedi!

    METROBÜS BİLDİĞİNİZ GİBİ
    Mega kent İstanbul'da normalleşme, yoğun trafikle başladı. Toplu taşıma araçlarındaki manzara ise yine şaşırtmadı! Durak ve araçlardaki yoğunluk, panik yarattı. Vatandaş, seferlerin sıklaştırılması gerektiğini vurguladı.

        SAHİLLER DOLDU TAŞTI
        Ege ve Akdeniz'de normalleşme manzaraları ise çok renkliydi. Vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde iğne atılsa yere düşmedi! Sosyal mesafe kuralının unutulduğu anlarda bazılarının maske takmadığı gözlendi!
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        Haberler Güncel Coronavirüs'e karşı 17 günlük tam kapanma bitti: Esnaf dükkanına, vatandaşlar ise AVM ve sahillere akın etti