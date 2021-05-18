Coronavirüs'e karşı 17 günlük tam kapanma bitti: Esnaf dükkanına, vatandaşlar ise AVM ve sahillere akın etti

Türkiye, COVİD-19 geçit vermedi. Tedbirler kapsamında 1 Haziran'a kadar sürecek 'kademeli normalleşmeye' gidildi. Esnaf 17 gün sonra dükkanını açarken bazı vatandaşlar AVM'lere akın etti.
Sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezlerinin önündeki kalabalık dikkat çekti. AVM'ye alışveriş için giden Muammer Yavuz, "Sıkılıyor tabi insan alışık olmadığımız için. Ben de açılır açılmaz geldim. Hediye almış eşim. Onu değiştireceğim. Mecburi geldim. Yoksa ben gezmeyi çok seven biri değilim. Vakalar artar yine. Biz millet olarak dikkat etmiyoruz hiçbir şeye zaten" dedi!
METROBÜS BİLDİĞİNİZ GİBİ
Mega kent İstanbul'da normalleşme, yoğun trafikle başladı. Toplu taşıma araçlarındaki manzara ise yine şaşırtmadı! Durak ve araçlardaki yoğunluk, panik yarattı. Vatandaş, seferlerin sıklaştırılması gerektiğini vurguladı.