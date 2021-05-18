Coronavirüs'e karşı 17 günlük tam kapanma bitti: Esnaf dükkanına, vatandaşlar ise AVM ve sahillere akın etti

Sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezlerinin önündeki kalabalık dikkat çekti. AVM'ye alışveriş için giden Muammer Yavuz, "Sıkılıyor tabi insan alışık olmadığımız için. Ben de açılır açılmaz geldim. Hediye almış eşim. Onu değiştireceğim. Mecburi geldim. Yoksa ben gezmeyi çok seven biri değilim. Vakalar artar yine. Biz millet olarak dikkat etmiyoruz hiçbir şeye zaten" dedi!