Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofislerin hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği anlatılan genelgede, Alışveriş merkezlerinin (AVM) hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları kapalı olacağı, marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyeceği vurgulandı.

Pazar yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, hafta sonları ise kurulmayacağı bildirilen genelgede, online market ve yemek sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere veya adrese servis şeklinde çalışabileceği, çay ocaklarının masa, sandalye veya taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceği belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanacağının kaydedildiği genelgede, uzaktan veya dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edileceği kaydedildi.

Kreşler ve anaokulları, 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerine devam edebileceği belirtilen genelgede, diğer okul ve sınıf seviyeleri için MEB'in açıklamasına uygun hareket edileceği aktarıldı. Genelgede, STK, sendika, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklere dair kısıtlamanın 1 Haziran'a kadar uzatılacağı da belirtildi.

Nikah ve düğünler ile ilgili olarak, evlendirme işlemlerinin yapılacağı belirtilen genelgede, halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edileceği kaydedildi.Genelgede, huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma veya bakım merkezlerinde uygulanan ziyaretçi kısıtlamasının 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı vurgulandı.