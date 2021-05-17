Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.05.2021 00:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.05.2021 00:53
    ABONE OL

    18 Mayıs (Bugün) yarım gün mü 2021? 18 Mayıs Salı tatil mi, sokağa çıkma yasağı var mı?

    18 Mayıs (Bugün) yarım gün mü 2021? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Bilindiği üzere 19 Mayıs 2021 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olması dolayısıyla resmi tatil sayılıyor. Bu noktada vatandaşar 18 Mayıs yani bugün yarım gün mü olacak sorusunu araştırmasya başladı. Peki, bugün yarım gün mü? ? İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    18 Mayıs Bugün yarım gün mü 2021? 18 Mayıs yasak var mı?

    18 Mayıs (Bugün) yarım gün mü 2021? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Bilindiği üzere 19 Mayıs 2021 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olması dolayısıyla resmi tatil sayılıyor. Bu noktada vatandaşar 18 Mayıs yani bugün yarım gün mü olacak sorusunu araştırmasya başladı. Peki, bugün yarım gün mü? 18 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs yasak var mı? İşte son gelişmeler...

    18 MAYIS YARIM GÜN MÜ OLACAK?

    18 Mayıs kanuna göre resmi tatil ya da yarım gün değildir. Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

    Resmi bayram günleri şunlardır:

    1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

    2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

    3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

        B) Dini bayramlar şunlardır:

        1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

        2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

        C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

        D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

        Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

        Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Minimum enerji maksimum tasarruf
        Haberler Güncel 18 Mayıs (Bugün) yarım gün mü 2021? 18 Mayıs Salı tatil mi, sokağa çıkma yasağı var mı?