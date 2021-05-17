18 Mayıs (Bugün) yarım gün mü 2021? 18 Mayıs Salı tatil mi, sokağa çıkma yasağı var mı?

18 Mayıs (Bugün) yarım gün mü 2021? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Bilindiği üzere 19 Mayıs 2021 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olması dolayısıyla resmi tatil sayılıyor. Bu noktada vatandaşar 18 Mayıs yani bugün yarım gün mü olacak sorusunu araştırmasya başladı. Peki, bugün yarım gün mü? 18 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs yasak var mı? İşte son gelişmeler...
18 MAYIS YARIM GÜN MÜ OLACAK?
18 Mayıs kanuna göre resmi tatil ya da yarım gün değildir. Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.
Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.