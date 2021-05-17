18 Mayıs (Bugün) yarım gün mü 2021? 18 Mayıs Salı tatil mi, sokağa çıkma yasağı var mı?

18 Mayıs (Bugün) yarım gün mü 2021? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Bilindiği üzere 19 Mayıs 2021 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olması dolayısıyla resmi tatil sayılıyor. Bu noktada vatandaşar 18 Mayıs yani bugün yarım gün mü olacak sorusunu araştırmasya başladı. Peki, bugün yarım gün mü? 18 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs yasak var mı? İşte son gelişmeler...