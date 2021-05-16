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    • 16.05.2021 16:05
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    ’da Mayıs ayında dolu sürprizi! Meteoroloji uyarmıştı

    , ’u yağış konusunda uyarmıştı. Gelen son dakika haberine göre İstanbul ’nın bazı bölgelerinde dolu yağışı etkili oldu. Mayısın ortasında yağan dolu nedeniyle araç sahibi olan vatandaşlar yine bilindik önlemlerini aldı.

    Anadolu Yakası'nın Çekmeköy, Sultanbeyli ilçelerinde öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

    Şiddetli dolu yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşatırken vatandaşlar dolu yağışı nedeniyle zarar görmemesi için üzerlerini battaniye ve halılarla kapladıkları araçlarını korumaya çalıştı.

    Mahalle sakini Kadir Haymana, "İlk yağmurla başladı gök gürültüsüyle birlikte. Daha sonrasında birden dolu yağmaya başladı. Herkes arabasını kapattı. Arabasına yetişebilen yetişti" dedi.

        METEOROLOJi'DEN UYARI
        Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

        Bölgede, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
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        Haberler Güncel İstanbul’da Mayıs ayında dolu sürprizi! Meteoroloji uyarmıştı