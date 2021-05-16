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    • 16.05.2021 16:00
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    ? Hayat Eve Sığar HES, e-Nabız ve sorgulama ekranı!

    Gündemde yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs ile mücadelede aşılama oldukça önem taşıyor ve ülkemizde tüm hızıyla süren aşılamalar kademeli bir şekilde yapılmaya devam ediyor. İki doz Covid 19 aşılarını vurulan vatandaşlar bunu belgelemek için aşı kartının nasıl alınabileceğini merak ederek oldu. Aşılarını olan vatandaşlar yeni belirlenen kademeli normalleşme detaylarında 65 yaş üstü bazı saat kısıtlamasına dahil olmayacak. Hayat Eve Sığar HES, e-Nabız ve sorgulama ekranı haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Aşı kartı nasıl alınır?

    Aşı kartı nasıl alınır? Hayat Eve Sığar HES, e-Nabız Covid 19 aşı kartı alma ve sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Sağlık Bakanlığı iki dozunu tamamlayanlara aşı kartı verileceğini duyurdu ve heyecan da oldukça arttı. Ülkemizde tüm illerden vatandaşlar aşılarını yaptırdıklarını gösteren kartı nasıl alacaklarını merak ediyor. Covid 19 aşı kartının nasıl ve nereden alınacağına ilişkin bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    COVİD 19 AŞI KARTI NASIL ALINIR?

    HES uygulamasına giriş yaptıktan sonra öncelikle pasaportunuzun hesabım bölümünden tanımlanması gerekiyor. Ardından "Pasaportlarım"a gelerek ekle tuşu seçip pasaport numarası girmeniz gerekiyor. Ana ekrana dönerek "Kovid-19 aşı bilgilerim" kutucuğu seçin.

    Gelen ekrandan "Aşı kartlarımı" tıklayıp ardından ekranın en altına gelen "Aşı kartı oluştur" şeçeneğini tıklayın. Bu işlemin ardından aşı kartında pasaport bilgilerinin yer alması isteniyorsa seçim yapılarak devam edilecek.

    Eğer seçim yapmadan devam edilirse kart kayıt olunan mevcut kimlik bilgileriyle oluşturulacak. Farklı bir pasaport bilgisinin aşı kartında yer alması isteniyorsa "Hesabım" bölümünden tanımlama yapabilecek. Daha önce tanımlanan pasaport numarası varsa numaranın seçileceği bir uyarı ekranı ile karşı karşıya kalınacak. Ekranda çıkan pasaport numarası seçilip devam edilirse kimlik kartı kısa sürede oluşturulacak.

        GÜVENLİ TURİZM LOGOSU

        Bakanlık tarafından oluşturulan, "Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği"nin üzerinde, kişinin T.C kimlik numarası, pasaport no (bu alan kişi tarafından isteğe göre dolduruluyor), ad ve soyadı, doğum tarihi, uyruğu, "Kovid-19 aşısı olmuştur" bilgisi, aşı adı, aşının yapıldığı tarih gibi bilgilerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçtiğimiz yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) yer aldı.

        Kimlik kartının üzerinde ayrıca bir karekod da bulunuyor. Karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir". Bu kimlik 09.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri yer alıyor.

        AŞI SIRASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.
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        Haberler Güncel Aşı kartı nasıl alınır? Hayat Eve Sığar HES, e-Nabız Covid 19 aşı kartı alma ve sorgulama ekranı!