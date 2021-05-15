WhatsApp sözleşmesi kabul edilmezse ne olur? WhatsApp hesapları siliniyor mu?

WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.

BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEYEN KULLANICILAR ARTIK WHATSAPP'I KULLANAMAYACAK MI?

Kısmen evet. Kullanıcılara 120 gün içinde verilerini silmesi için süre tanınacak. Hesapları aktif değil pasif kaldığı takdirde de 120'inci günün sonunda hesap bilgileri silinecek. Whatsapp tarafından toplanan bazı verilerin Facebook ile paylaşılacak olması Türk Hukuk sistemi açısından 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ile mevzuata giren "kişisel veri" kavramına işaret ediyor.

KVKK'nin amacı, "[…] kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek" olarak tanımlanmıştır. Whatsapp tarafından yapılan güncellemeye istinaden KVKK ile öngörülen bazı esasları özetlemekte fayda vardır.