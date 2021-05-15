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    Ünlü manken 'a 'ifşa' tuzağı! Herkes dikkatli olmalı

    Cep telefonuna gelen SMS’i tıklayınca sosyal medya hesabı dolandırıcıların eline geçen manken isyan etti: Birçok arkadaşımdan ‘görüntüler var’ diyerek para almışlar. Çok kızgınım...

    Mankene 'ifşa' tuzağı

    Cep telefonuna gelen SMS'e tıklayınca sosyal medya hesabı ele geçirilen manken ve sunucu Elif Ece Uzun dolandırıcılık ve tehdit şoku yaşadı.

    Uzun'un hesabından çok sayıda ünlü isimden 'elimizde ifşa görüntünüz var' diyerek para koparan dolandırıcılar binlerce liralık vurgun yaptı.

    TAKVİM'e konuşan Elif Ece Uzun, "Şarkıcı, sanatçı siyasetçi, manken kim varsa, bir sürü arkadaşım bana mesaj attı veya beni aradı. 'Sana güvendik para yatırdık, paramız gitti' dediler. Hiçbir şey anlamadım. Meğer gelen linkle hesabım ele geçirilmiş. İnsanlardan para istenmiş. Emniyete şikâyetçi oldum. CİMER'e yazdım, hemen hesabım kapatıldı. Umarım bu dolandırıcılar bir an önce bulunurlar" dedi.
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