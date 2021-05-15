TAKVİM'e konuşan Elif Ece Uzun, "Şarkıcı, sanatçı siyasetçi, manken kim varsa, bir sürü arkadaşım bana mesaj attı veya beni aradı. 'Sana güvendik para yatırdık, paramız gitti' dediler. Hiçbir şey anlamadım. Meğer gelen linkle hesabım ele geçirilmiş. İnsanlardan para istenmiş. Emniyete şikâyetçi oldum. CİMER'e yazdım, hemen hesabım kapatıldı. Umarım bu dolandırıcılar bir an önce bulunurlar" dedi.