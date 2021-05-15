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    'nde skandal olay! Eski dekan Prof. , rektörü şikayet etti

    ’nin eski dekanı Prof. , üniversite rektörü Prof. Dr. ’nin kendisine mobbing uyguladığını iddia etti… Prof. Kafalı, dava açtı.

    Kafalı isyan!

    Türkiye'nin en iyi eğitim kurumlarından Mimar Sinan Üniversitesi'nde skandal bir olay yaşandı… Eski Dekanı Prof. , Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi () Rektörü Prof. Dr. 'nin kendisine mobbing uyguladığını iddia ederek, tazminat davası açtı. Prof. Dr. Elçi, 2019 Ocak'ta üniversiteye rektör olarak atandı.

    Rektör Elçi, üniversitenin yönetim kurulu toplantısında Prof. Kafalı ile 2 dekana yönelik, "Siz benim tertemiz mazimi bir soruşturma ile lekelediniz. Siz ahlaksızsınız, lekelisiniz… Siz beni suçlayarak böyle bir rektörle çalışmayı sürdürüyorsunuz. Nasıl içinize sindiriyorsunuz? Benim aldığım kararları kabul edip susacağınıza bir de şerh düşerim diyorsunuz" dedi.

    İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi, rektör olmadan önce bir disiplin soruşturması geçirdi. Prof. Nihal Kafalı ile üniversitedeki iki dekan da soruşturma komisyonunda görevlendirilmişti. Prof. Kafalı, asla sessiz kalmayacağını ve huhuk zemininde mobbinge karşı tüm haklarını kullanacağını söyledi.

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    Haberler Güncel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde skandal olay! Eski dekan Prof. Nihal Kafalı, rektörü şikayet etti