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    • 15.05.2021 00:33
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    AVM'ler zaman açılacak? 17 Mayıs AVM'ler açık mı olacak kapalı mı? Alışveriş merkezleri...

    Tam kapanma sürecinin sona ereceği gün yaklaştı. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde tam kapanma uygulanıyor. 17 Mayıs Pazartesi sabahı bitmesi beklenen tam kapanma sürecinin ne uzatılıp uzatılmayacağı vatandaşların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, AVM'ler zaman açılacak? 17 Mayıs AVM'ler açık mı olacak kapalı mı? Alışveriş merkezleri ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

    AVM'ler zaman açılacak?

    Alışveriş merkezlerinin ne zaman açılacağı merak ediliyor. 29 Nisan Perşembe günü koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek. Gelecek hafta AVM'lerin açık olup olmayacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AVM'ler zaman açılacak? 17 Mayıs AVM'ler açık mı olacak kapalı mı? İşte detaylar...

    17 MAYIS KUAFÖRLER AÇIK MI, KAPALI MI?

    Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek. Pazartesi günü alışveriş merkezlerinin faaliyete geçmesi bekleniyor.

    İşte merak edilen son gelişmeler;

    TAM KAPANMA UZATILDI MI?

    Tam kapanma sürecinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir son dakika gelişmesi yaşanırsa haberimizde anında yer alacaktır.

    CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı bir canlı yayında "Tam kapanma uzatılacak mı?" sorusu üzerine "Kapanma süreci net ve şeffaf yürüttüğümüz bir süreç. Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık.

        Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler. Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Kabinede değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamuoyu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok." dedi.

        "KONTROLLÜ NORMALLEŞME TAKVİMİMİZİ UYGULAMAYA BAŞLIYORUZ"

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans aracılığıyla düzenlenen, 81 ilin AK Parti teşkilatıyla bayramlaşma programında, salgın sürecinde yaptıkları fedakarlık ve gösterdikleri sabır için vatandaşlara şükranlarını sundu ve bunun karşılığının vaka, ağır hasta ve vefat sayılarındaki belirgin düşüşle gördüklerini söyledi.

        Tedbiri elden bırakmadan bu sayıları çok daha aşağılara çekmeyi umduklarına işaret eden Erdoğan, "Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları Kabine Toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı ile birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

            KORONAVİRÜS VAKALARINDA SON DURUM

            Türkiye'de son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti.

            Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Mayıs saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 866 bin 685, ikinci doz aşı 10 milyon 779 bin 430 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 25 milyon 646 bin 115 olarak gerçekleşti. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 235 bin 96, Ankara'da 2 milyon 76 bin 176, İzmir'de ise 1 milyon 754 bin 692 doz olarak kayıtlara geçti.

            Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1102 oldu. Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e yükseldi.

            Test sayısı 50 milyon 463 bin 16'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390, vefat sayısı 44 bin 301, ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu.
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            Haberler Güncel AVM'ler zaman açılacak? 17 Mayıs AVM'ler açık mı olacak kapalı mı? Alışveriş merkezleri...