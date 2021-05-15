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    • 15.05.2021 17:54
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    Dışişleri Bakanlığı duyurdu: '' için olağanüstü toplanacak

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı 'nın '' gündemiyle olağanüstü toplanacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Filistin için olağanüstü toplantı!

    topraklarına göz diken siyonist 'in işgal saldırıları sürüyor. İsrail'in saldırılarında 150'ye yakın Filistinli Müslüman şehit oldu.

    Türkiye İsrail'e karşı sert bir tavır alırken dünyayı ve Müslüman ülkeleri de İsrail'in karşısında durmaya çağırdı.

    OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
    Dışişleri Bakanlığı 'nın 'Filistin' gündemiyle olağanüstü toplanacağını duyurdu.

    Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekillde:

    İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı videokonferans formatında düzenlenecektir.

    Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir.

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