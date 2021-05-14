



ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

MSB'nin remi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina'da Kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.