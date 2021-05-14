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    • 14.05.2021 22:50
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    Son dakika: Acı haberi MSB duyurdu! bölgesinde 1 kahraman askerimiz şehit oldu

    (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasında PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonrasında bir askerimizin şehit olduğu açıklandı. Öte yandan kahraman Mehmetçik'i şehit eden iki alçak terörist bölgeden kaçamadan tarafından etkisiz hale getirildi.

    Acı haberi MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonrasında bir askerimizin şehit olduğu açıklandı.

    Yapılan açıklamada "Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.



    ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI
    MSB'nin remi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina'da Kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.




        OKTAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
        Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay, "Teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman askerimiz Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Bazıları terör örgütleri arasında tercih yapadursunlar, Türkiye ayrım yapmaksızın teröristlere dünyayı dar etmeye devam edecektir. Milletimizin başı sağolsun" açıklamasında bulundu.


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