Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonrasında bir askerimizin şehit olduğu açıklandı.
Yapılan açıklamada "Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI
MSB'nin remi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak kuzeyindeki Metina'da Kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.