Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.05.2021 15:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2021 16:27
    ABONE OL

    ? ? ?

    Milyonlarca vatandaş ? Sorusunun yanıtını aramaya başladı. Koronavirüs ile mücadele amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanmaya devam ediyor ve son günler yaşanırken açılmaya dair son gelişmeler de merak konusu oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kontrollü normalleşmeye dikkat çekti. Peki ? ? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da açıklama geldi. İşte 17 Mayıs tam kapanma sonrasında normalleşme konusuna dair bilgiler…

    takvim.com.tr
    Normalleşme takvimi belli oldu mu?

    Tüm illerden yüzbinlerce kişi Normalleşme takvimi belli oldu mu? 17 Mayıs'ta hangi yasaklar kalkıyor? Kontrollü normalleşme nasıl olacak? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Mayıs ayının büyük bir bölümünü evlerde geçiren vatandaşlar açılma için gün sayarken koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş de dikkat çekiyor. Gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişken önemli açıklamalar da birbiri ardına geldi. Peki normalleşme nasıl olacak? İşte tüm bilgiler…

    KONTROLLÜ NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz.' dedi.

    Başkan Erdoğan: "Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarındaki belirgin düşüşle gördük, görüyoruz. Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız.

    Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı itibariyle tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Milletimin şundan emin olmasını istiyorum. Salgının ülkemize sirayet ettiği günden beri aldığımız tedbirlerin, kısıtlamaların tek amacı 84 milyon vatandaşımızın her birinin sağlığını, hayatını, geleceğini korumaktır. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmadık, başvurmayacağız.

    Amacımız dünyanın tamamıyla birlikte yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılabilmesini sağlamaktır. Üretim tarafında bunu başardığımızı memnuniyetle görüyoruz." sözlerini ekledi.

        BAKAN KOCA'DAN NORMALLEŞME PAYLAŞIMI

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla bir videolu mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını belirten Koca, şu ifadeleri kaydetti:

        Aziz vatandaşlarımız, manevi atmosferi ile bizi saran Ramazan ayının sonuna geldik. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz.

        Bayram geldi. Bayram, hesapsız ve tertemiz bir beklentinin vuslat anındaki huzurlu makamıdır. Bayramı bayram yapan kardeşlik hukukunun, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede yaşanmasıdır. Bunun için bekleriz bayramları. Salgın hastalık gölgesindeki üçüncü bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. İnsana kalbiyle bakabilmeyi bilen sağlık çalışanlarımız, hep görev başındaydı. Bayramda da nöbette olan sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olacak. Ailelerinden ayrı kalacaklar yine. Öncelikle onların bayramlarını tebrik etmek istiyorum. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.

        OKULLAR AÇILACAK MI?

        Tam kapanma biterken normalleşmeyle ilgili haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Detayların yavaş yavaş belli olduğu yeni normal ile ilgili gündemde olan maddeler de belirenmeye başladı. Buna göre üçüncü pik sonrasında Türkiye aldığı tam kapanma tedbirleri biterken ne zaman başlayacağı merak edilen yeni normalleşme düzeni de kapısını aralamaya başladı.

        Buna göre; okullar bu yılı uzaktan eğitim ile tamamlayacak, kafeler ve restoranlar saat ve müşteri kotası ile açılacak. Asıl hedef ise Temmuz ayı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Avusturya'dan skandal
        Haberler Güncel Normalleşme takvimi belli oldu mu? 17 Mayıs'ta hangi yasaklar kalkıyor? Kontrollü normalleşme nasıl olacak?