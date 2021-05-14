Tüm illerden yüzbinlerce kişi Normalleşme takvimi belli oldu mu? 17 Mayıs'ta hangi yasaklar kalkıyor? Kontrollü normalleşme nasıl olacak? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Mayıs ayının büyük bir bölümünü evlerde geçiren vatandaşlar açılma için gün sayarken koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş de dikkat çekiyor. Gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişken önemli açıklamalar da birbiri ardına geldi. Peki normalleşme nasıl olacak? İşte tüm bilgiler…
KONTROLLÜ NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz.' dedi.
Başkan Erdoğan: "Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarındaki belirgin düşüşle gördük, görüyoruz. Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız.
Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı itibariyle tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Milletimin şundan emin olmasını istiyorum. Salgının ülkemize sirayet ettiği günden beri aldığımız tedbirlerin, kısıtlamaların tek amacı 84 milyon vatandaşımızın her birinin sağlığını, hayatını, geleceğini korumaktır. Mecbur olmadığımız hiçbir tedbire başvurmadık, başvurmayacağız.
Amacımız dünyanın tamamıyla birlikte yaşadığımız bu sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılabilmesini sağlamaktır. Üretim tarafında bunu başardığımızı memnuniyetle görüyoruz." sözlerini ekledi.