Iğdır'da komşular arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Iğdır'da husumetli olduğu komşularıyla tartıştıktan sonra av tüfeğiyle rastgele ateş açan kişi, 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde yaşayan E.A. (36), husumetli olduğu komşularıyla tartıştıktan sonra av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.

Tüfek fişeklerinden çıkan saçmaların isabet ettiği T.Ö (27), Y.A. (65) ve A.A. (66) olay yerinde hayatını kaybetti, Ö.A. (36) ve G.Ö. (47) ise yaralandı.

Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

E.A'yı gözaltına alan jandarma, köy ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.