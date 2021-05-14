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    • 14.05.2021 19:56
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    2021 ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? 2021 dini günler takvimi

    Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı şu günlerde kutlanırken vatandaşlar bir yandan da tarihini öğrenmek üzere araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başladı ve yarın sona erecek. Peki, Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimi

    Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

    Kurban Bayramı'nın idrak edileceği tarih vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam alemi için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı bu günlerde idrak ediliyor ve Kurban Bayramı tarihi de sıkça araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte dini günler takviminde yer alan bilgiler...

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

    Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

    İşte dini günler takvimi;

    Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021

    2021 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Regaip Kandili: 18 Şubat 2021
    Miraç Kandili: 10 Mart 2021
    Berat Kandili: 27 Mart 2021
    Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021

        KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

        Kurban Bayramı, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan bir bayramdır. Sosyal adaletin gelişmesini ve Müslümanlar arasında birliği sağlar.Kişi, kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

        İslami kıstaslara göre zengin sayılan Müslümanların, malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda alışkanlık verir. Dünya malına düşkünlükten ve cimrilik hastalığından kurtarır.

        Fakirin de varlıklı kullar sayesinde Allah'a şükretmesine, yeryüzünde dünya nimetlerinin dağılımım konusunda karamsarlıktan kurtulmasına vesile olur.

        KURBAN KESME ŞARTLARI NELERDİR?

        Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
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