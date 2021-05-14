Kurban Bayramı'nın idrak edileceği tarih vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam alemi için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı bu günlerde idrak ediliyor ve Kurban Bayramı tarihi de sıkça araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Kurban Bayramı 2021 ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte dini günler takviminde yer alan bilgiler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

İşte dini günler takvimi;