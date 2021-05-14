Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'na çok sert tepki gösterdi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kudüs kan ağlarken ucuz siyasi hesaplar peşine düştüğünü vurgulayan Altun,"Size de ancak bu yakışırdı" ifadelerini kullandı.

"Ramazan Bayramı'nda Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır!"



İşte o paylaşım;

Ramazan Bayramı'nda Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır! pic.twitter.com/xjqi5nucmn — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 14, 2021



KUDÜS KAN AĞLARKEN...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kudüs kan ağlarken, Gazze'de siviller şehit edilirken sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen!" açıklamasında bulunması büyük bir tepkiyle karşılandı.