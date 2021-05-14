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    • 14.05.2021 19:55
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    Kudüs kan ağlarken Başkanı kendine yakışanı yaptı: Ucuz siyasi hesaplar peşinde

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanı 'na sert tepki göstererek "Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

    Bay Kemal ucuz siyasi hesaplar peşinde
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 'na çok sert tepki gösterdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kudüs kan ağlarken ucuz siyasi hesaplar peşine düştüğünü vurgulayan Altun,"Size de ancak bu yakışırdı" ifadelerini kullandı.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklaması;

    "'nda Kudüs kan ağlarken siz yine ucuz siyasi hesaplarla sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Size de ancak bu yakışır!"

    İşte o paylaşım;


    KUDÜS KAN AĞLARKEN...
    Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kudüs kan ağlarken, Gazze'de siviller şehit edilirken sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum. Seçim! Hemen!" açıklamasında bulunması büyük bir tepkiyle karşılandı.

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