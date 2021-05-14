Dünya bir yıldır virüs kabusundan kurtulamadı: Covid'in 7 ayrı varyantı ortaya çıktı

Risk oluşturan varyantlar arasında İngiltere'de keşfedilen varyant, Güney Afrika varyantı ve Brezilya varyantının yer aldığı aktarıldı. Diğer yandan ABD'de belli bölgelerde görülen New York varyantı ve Kaliforniya varyantı da ortaya çıktı. Bu varyantların bir kısmı Türkiye'deki vakalarda da karşımıza çıkmaya başladı. Türkiye'deki vakaların yüzde 85'inin İngiltere varyantı kaynaklı olduğunu anlaşıldı.