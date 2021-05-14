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    Dünya bir yıldır virüs kabusundan kurtulamadı: Covid'in 7 ayrı varyantı ortaya çıktı

    Dünya bir yıldır virüs kabusundan kurtulamadı. Covid’in 7 ayrı varyantı ortaya çıktı. En tehlikelisinin ise olduğu anlaşıldı. Tüm aşı formülasyonları orjinal virüs Sars'a göre hazırlandı.

    Varyant 7 bitirdi

    ABD Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Uzmanı Pavitra Roychoudhury, varyantları, "Virüsün genomunda kendi kopyalarını çıkarırken ve insandan insana hareket ederken meydana gelen temelde yazım hataları olan değişikliklerdir" diye açıkladı. Bu varyantların bazılarının küresel risk olduğu anlaşıldı.

    Risk oluşturan varyantlar arasında İngiltere'de keşfedilen varyant, Güney Afrika varyantı ve Brezilya varyantının yer aldığı aktarıldı. Diğer yandan ABD'de belli bölgelerde görülen New York varyantı ve Kaliforniya varyantı da ortaya çıktı. Bu varyantların bir kısmı Türkiye'deki vakalarda da karşımıza çıkmaya başladı. Türkiye'deki vakaların yüzde 85'inin İngiltere varyantı kaynaklı olduğunu anlaşıldı.

    1- Orijinal virüs Sars:
    Tüm aşı formülasyonları buna göre hazırlandı

    2- İngiltere Varyantı:
    Orijinal virüsten daha öldürücü.

    3- Güney Afrika Varyantı:
    Yüzde 50 daha fazla bulaşıcı.

    4- Brezilya Varyantı:
    Antikordan saklanmayı başarıyor.

        5- Hindistan Varyantı:
        44 ülkeye yayıldı. Aşıların etkisi bilinmiyor.

        6- New York Varyantı:
        Şimdilik sadece New York'ta...

        7- Kalifornia Varyantı:
        Araştırmacılar için oldukça yeni.

        COVİDLAMA
        ABD'li bilim insanları tarafından daha önce Coronavirüs savaştığı tespit edilen lama antikorlarının varyantlara karşı da etkili olduğu bildirildi. Avustralyalı bilim insanlarının yaptığı araştırmada, lama antikorları coronavirüs varyantları ile enfekte olan farelere enjekte edildi. Ertesi gün virüsün yok olduğu bildirildi.

        ÖDÜL YARAŞI!
        Avrupa'nın         bazı ülkelerinde olduğu gibi, ABD'de de aşı karşıtları ortaya çıktı. Çok sayıda kişi, aşı olmaktan kaçındı. Bunu aşmak isteyen yetkikililer, çare aradı. ABD'nin Ohio eyaletinin valisi, vatandaşları Kovid-19 aşısı olmaya teşvik amacıyla 5 hafta boyunca 1 milyon dolar ödüllü çekilişler gerçekleştireceklerini açıkladı.

            BODRUM NEFES ALDI
            Kısıtlama öncesi tıka basa dolan Bodrum caddeleri, yerini turistlere bıraktı. Sahillerde turistler güneşin ve denizin tadını çıkardı. İstanbul'da ise Bayram Namazı için dışarı çıkan vatandaşlar, parklarda kısa süreliğine yürüyüş yaptı.
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            Moneypülatör
            Haberler Güncel Dünya bir yıldır virüs kabusundan kurtulamadı: Covid'in 7 ayrı varyantı ortaya çıktı