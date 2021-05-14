Dünya bir yıldır virüs kabusundan kurtulamadı: Covid'in 7 ayrı varyantı ortaya çıktı

ABD Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Uzmanı Pavitra Roychoudhury, varyantları, "Virüsün genomunda kendi kopyalarını çıkarırken ve insandan insana hareket ederken meydana gelen temelde yazım hataları olan değişikliklerdir" diye açıkladı. Bu varyantların bazılarının küresel risk olduğu anlaşıldı.
Risk oluşturan varyantlar arasında İngiltere'de keşfedilen varyant, Güney Afrika varyantı ve Brezilya varyantının yer aldığı aktarıldı. Diğer yandan ABD'de belli bölgelerde görülen New York varyantı ve Kaliforniya varyantı da ortaya çıktı. Bu varyantların bir kısmı Türkiye'deki vakalarda da karşımıza çıkmaya başladı. Türkiye'deki vakaların yüzde 85'inin İngiltere varyantı kaynaklı olduğunu anlaşıldı.
1- Orijinal virüs Sars:
Tüm aşı formülasyonları buna göre hazırlandı
2- İngiltere Varyantı:
Orijinal virüsten daha öldürücü.
3- Güney Afrika Varyantı:
Yüzde 50 daha fazla bulaşıcı.
4- Brezilya Varyantı:
Antikordan saklanmayı başarıyor.