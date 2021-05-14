İzmir'de bakkallardaki veresiye defterlerinin kapatılması için hayırseverlere çağrı yapan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in şovu, bir mahalle muhtarı tarafından çekilen video ile tescillendi.
Videoda Soyer'in göreve geldikten sonra atadığı belediye şirketi İZBETON'un Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın girdiği bakkalla diyaloğu yer alıyor. Yanında bir kadın ile birlikte gelip bakkaldaki veresiye defterini aldığı anlaşılan Kaya, bakkala ayrıca para vererek bununla da gelenlere ekmek dağıtmasını istiyor. Bakkala kendisini İZBETON Genel Müdürü olarak değil "hayırsever" olarak tanıtan Kaya, "Bizi Tunç Soyer yönlendirdi. Biz hayırseveriz, kampanyayı duymuşsundur zaten. Tunç Soyer'e teşekkür edersen ve 'Tunç Soyer'in yönlendirdiği bir hayırsever bakkalımıza borcu olanların hepsinin borcunu kapatmıştır. Allah razı olsun' dersen" ifadesini kullanıyor. Bu sırada Kaya'nın yanındaki kadın da bakkala Tunç Soyer'e teşekkür etmesini söylüyor. Bakkallara borçların Tunç Soyer'in çağrısı ile kapatıldığını vurgulayan yazılar asıldı.
"KAMUNUN PARASIYLA MI?"
Kaya'nın elindeki telefonla bakkalın Tunç Soyer'e söylediği şekilde teşekkür ederken videosunu çekiyor. Video sosyal medyada adeta bomba etkisi yaratırken çok sayıda vatandaştan da tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, video ile ilgili "İzbeton A.Ş. Genel Müdürü esnafa zorla Tunç Soyer için teşekkür videosu çektiriyor. Dağıtılan paralar Tunç Soyer'in şahsi parası mı, yoksa kişisel reklam için kamu kaynaklarını kullanmaya devam mı?" paylaşımı yaptı.
Tepkiler artarken bir açıklama yapan Heval Savaş Kaya ise, "Bireysel olarak Başkan Soyer'in kampanyasına kendi bütçem üzerinden destek verdim" açıklaması yaptı. Kendisini 'hayırsever' olarak tanıtan Kaya, bakkal sahibinden Tunç Soyer'e teşekkür etmesini istiyor.
BELEDİYE BÜLTENİYLE SÜRDÜ
Sosyal medyada çalkalanırken, Büyükşehir Belediyesi de basın kuruluşlarına konuyla ilgili "Başkan Soyer'in çağrısıyla 102 bakkalın 1 milyon 300 bin liralık borcu kapatıldı" başlıklı bir haber servis etti. Birçok internet sitesinde yayınlanan bültende, "Alım gücü düştüğü için ödeme yapmakta güçlük yaşayan yurttaşlar ve veresiye defterlerindeki borçları şimdilik sıfırlanan küçük esnaf, Başkan Soyer ile iş insanlarına teşekkür etti" ifadesi kullanıldı.
Bu arada bültenle birlikte bakkallara borçların Tunç Soyer'in çağrısı ile kapatıldığı vurgulayan yazıların dükkanların camlarına asıldığını gösteren fotoğraflar da servis edildi.