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    • 13.05.2021 13:41
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    Sağlık Bakanı duyurmuştu! aşılamasında yeni safha başladı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı , aşılamada yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubunda sisteme tanımlanan sağlık çalışanlarının eşleri, 'nın ilk gününde , ve 'nde aşı randevularını alıp sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırıyor.

    Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde aşı olan sağlık çalışanı eşi Kemal Kılıç, aşı olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

    Salgınla mücadelede aşının büyük öneme sahip olduğunu belirten Kılıç, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından bayramın ilk gününde randevumuzu aldık ve aşımızı olduk. Bir nevi bayram tatlısı gibi oldu. Bu süreçte sırası gelen herkesin aşı olması gerekli. Halkımızın bu konuda duyarlı olması lazım." ifadelerini kullandı.

    Bir başka sağlık çalışanının eşi İlkay Parti ise sağlık çalışanlarının salgın sürecinde fedakarca çalıştığını dile getirdi.

        Kendilerine bu hakkın tanınmasının ardından randevu alıp aşısını olduğunu aktaran Parti, "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Kurallara uyarak salgını yeneceğiz." dedi.

        Kırklareli ve Tekirdağ'da da sağlık çalışanlarının eşleri randevularını alarak aşılarını oluyor.
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