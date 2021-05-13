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    • 13.05.2021 13:31
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    Bayramda berberler kuaförler açık mı kapalı mı? 17 Mayıs tam kapanma sonrası ?

    Bayramda berberler kuaförler açık mı kapalı mı? Tam kapanma sürecinin ardından 17 Mayıs'ta berberlerin ve kuaförlerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tam kapanma sonrası normalleşmeyle birlikte berber ve kuaförlerin açılacağı tahmin ediliyor. Peki bayramda berberler kuaförler açık mı?

    takvim.com.tr
    Bayramda berberler kuaförler açık mı kapalı mı? 17 Mayıs tam kapanma sonrası berberler ne zaman açılacak?

    13-14-15 Ramazan Bayramı'nda berberler kuaförler açık mı kapalı mı? Berberlerin ve kuaförlerin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanan konulardan birisi oldu. Tam kapanma sonrası normalleşme sürecinin başlayacak olmasıyla birlikte berber ve kuaför gibi küçük esnafların da çalışmaya başlaması bekleniyor.

    BAYRAMDA BERBERLER AÇIK MI?

    Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

    Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

    Bayramda berber ve kuaförler kapalı olacak.

    NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

    Sabah'ın haberine göre; Turizm ile ilgili hazırlıklar da tüm hızı ile devam ediyor. Oteller çok sıkı önlemler alacak. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve gizli denetçiler ile üç taraflı bir denetim yapılacak. Tedbirlere tam uyulacak.

    Tam kapanma kararı sonrası tatil beldelerine ve Anadolu'ya memleketlerine gidenlerin geri dönüşleri büyük endişe yaratıyor. Gittikleri yerlerdeki denetimler nedeniyle bulaşların en alt düzeyde tutulduğu belirtiliyor.

        Ancak kapanma kararının bitmesi ile birlikte yaşadıkları şehirlere dönecek bu kişilerin apartman ve sitelerde ilişkileri tekrar yoğunlaştırması, gidiş-gelişleri artırması, özellikle de aile apartmanları ve geç bayramlaşmaların vaka sayılarını tırmandırabileceği, bunun için önlem alınması gerektiği belirtiliyor.

        Vaka sayılarının 10 binin altına inmesi ile birlikte adım adım kısıtlamaların esnetilmesi ve kaldırılması bekleniyor. Bazı kısıtlamalar kaldırılıp bir haftalık sonuçlarına bakılacak ve ardından yeni adımlar atılacak.

        Normalleşme kapsamında öncelikli olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmeler, ardından okullarını 8-12'nci sınıflarının açılabileceği, kafe ve restoranların dışarıda servisine izin verilebileceği belirtiliyor.
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