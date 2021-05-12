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    Kripto Faruk'u ihbar edene 50 bin euro para ödülü!

    THODEX şirketi üzerinden çok sayıda kişiyi 2 milyar dolar dolandırıp 'a kaçan , hala yakalanamadı. Arnavutluk Emniyet Müdürlüğü'nden şaka gibi bir açıklama yapıldı

    Özer ödül!
    THODEX şirketi üzerinden çok sayıda kişiyi 2 milyar dolar dolandırıp 'a kaçan , hala yakalanamadı. Arnavutluk Emniyet Müdürlüğü'nden şaka gibi bir açıklama yapıldı. Kripto Faruk'u ihbar edene 50 bin euro para ödülü vereceğini açıkladı. Özer'in mafya bağlantısına ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. Özer'i kaçış sürecinde otele yerleştiren ve otelden alan kişinin Altjan Canaj adında bir Arnavutluk vatandaşı olduğu ortaya anlaşıldı.



    Gözaltına alınan Canaj'ın "Özer'in büyük bir dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra korkup saklandığını söylediği" anlaşıldı.
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    Haberler Güncel Kripto Faruk'u ihbar edene 50 bin euro para ödülü!