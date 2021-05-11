



"NEFRET SÖYLEMİYLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Nefreti inanç haline getirenlerin, mabed yanarken kutlama yaptıklarını ifade eden Çelik, "Sosyal medya bu nefretle mücadele edenleri sansürlüyor. Asıl bu sansürcülük nefret söylemidir. Nefret söylemiyle mücadelemiz sürecek." görüşünü aktardı.