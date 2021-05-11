Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Instagram'ın "nefret söylemi" gerekçesiyle Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında kutlama yapan Yahudilerin görüntülerine ilişkin paylaşımını sansürlemesini değerlendirdi.
"NEFRET SÖYLEMİYLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"
Nefreti inanç haline getirenlerin, mabed yanarken kutlama yaptıklarını ifade eden Çelik, "Sosyal medya bu nefretle mücadele edenleri sansürlüyor. Asıl bu sansürcülük nefret söylemidir. Nefret söylemiyle mücadelemiz sürecek." görüşünü aktardı.
"BUGÜN İNSANLIK GAZZE'DİR"
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bugün insanlık Gazze'dir. Bugün insanlık Doğu Kudüs'tür. Bugün insanlık Aksa'dır." değerlendirmesinde bulundu.