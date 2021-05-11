Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.05.2021 05:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2021 05:30
    ABONE OL

    AK Parti Sözcüsü 'ten terör devleti 'i kollayan Instagram'a sert tepki: Asıl bu sansürcülük nefret söylemidir

    AK Parti Sözcüsü , medya platformu Instagram'ın "" sansürüne sert tepki gösterdi. Çelik, "Nefreti inanç haline getirenler, mabed yanarken kutlama yapıyorlar. Sosyal medya bu nefretle mücadele edenleri sansürlüyor." ifadelerini kullandı.

    AK Parti'den Instagram'a 'sansür' tepkisi!

    Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Instagram'ın "nefret söylemi" gerekçesiyle Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında kutlama yapan Yahudilerin görüntülerine ilişkin paylaşımını sansürlemesini değerlendirdi.



    "NEFRET SÖYLEMİYLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK"
    Nefreti inanç haline getirenlerin, mabed yanarken kutlama yaptıklarını ifade eden Çelik, "Sosyal medya bu nefretle mücadele edenleri sansürlüyor. Asıl bu sansürcülük nefret söylemidir. Nefret söylemiyle mücadelemiz sürecek." görüşünü aktardı.

    "BUGÜN İNSANLIK GAZZE'DİR"
    AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bugün insanlık Gazze'dir. Bugün insanlık Doğu Kudüs'tür. Bugün insanlık Aksa'dır." değerlendirmesinde bulundu.



        "İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜZ BATSIN!"
        Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Instagram'ın "nefret söylemi" gerekçesiyle paylaşımına sansür uygulamasına, "Çocukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen iki yüzlülüğünüz batsın!" yorumuyla tepki göstermişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ali Babacan'ın ihanet etmem kasedi çıktı
        Haberler Güncel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten terör devleti İsrail'i kollayan Instagram'a sert tepki: Asıl bu sansürcülük nefret söylemidir