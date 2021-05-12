Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüse karşı yapılan aşıların yan etkileri ile koronavirüs semptomlarının karıştırılmaması uyarısında bulundu.
Doç. Dr. Savaşçı, "Aşıları yaptırdıktan sonra bazı belirtiler karışabiliyor. Kişi bunları aşı belirtilerine yormasın. Genelde bizim aşı yan etkilerimiz 2 gün veya 3 gün sürebilir. Daha da uzuyorsa ve belirtiler belirgin hale geliyorsa mutlaka test yaptırsın. Virüsü almıştır, aşı da henüz koruyucu seviyede değildir" dedi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, aşıdan sonra oluşacak yan etkilere ilişkin değerlendirmede bulundu.