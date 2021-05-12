2. dönem lise sınavları olacak mı? MEB sınav kararı lise, ortaokul sınavları iptal mi?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12'nci sınıflarda tamamlandığına; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise yapıldığına işaret edilen açıklamada, ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçlerinin bu hususlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendiği vurgulandı.

İkinci dönemde her dersten tek sınav

Buna göre, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak.

12'nci sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacak.

Lise ara sınıf öğrencilerine tercih hakkı sunulacak

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı tanınacak.