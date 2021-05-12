2. dönem lise sınavları olacak mı? MEB sınav kararı lise, ortaokul sınavları iptal mi?

Lise ortaokul sınavları olacak mı? 2. dönem lise ortoakul sınavları iptal mi? Lise ve ortaokul sınavlarının iptal olup olmadığı öğrenci ve velilerin merak ettiği konulardan birisi oldu. MEB'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınavların yeniden düzenlendiğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacak.
LİSE SINAVLARI OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınavların yeniden düzenlendiğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacak.
Resmî ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamaları salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlendi.
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12'nci sınıflarda tamamlandığına; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise yapıldığına işaret edilen açıklamada, ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçlerinin bu hususlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendiği vurgulandı.
İkinci dönemde her dersten tek sınav
Buna göre, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak.
12'nci sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacak.
Lise ara sınıf öğrencilerine tercih hakkı sunulacak
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı tanınacak.